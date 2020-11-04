Спецслужбы США уверены в безопасности проведения выборов и подсчета голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Представители служб, отвечающих за безопасность президентских выборов в США, выражают уверенность в отсутствии серьезных угроз в день выборов и при подсчете голосов. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
По словам высокопоставленного представителя Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), оценка угрозы для избирательной инфраструктуры страны “гораздо более низкая” с сравнении с 2016-м годом, когда российские хакеры атаковали системы для голосования во всех 50 штатах США.
“На данный момент это выглядит как обычный день выборов”, — отметил он.
По словам представителей американских властей, нагрузка на избирательную инфраструктуру снизилась благодаря тому, что более 100 млн американцев проголосовали досрочно.
Ранее власти США сообщали о попытках проникновения в системы, которые считались критически важными для выборов в последние недели. Одна из атак была осуществлена со стороны Ирана, и еще одна — из России. Обе были пресечены.
“Никакие данные об избирателях не подвергались изменениям. Мы по-прежнему уверены в безопасности голосования, подсчета голосов и процесса сертификации бюллетеней”, — сказал высокопоставленный представитель CISA.
Отмечается, что стратегия Киберкомандования США помогла предупредить или заблокировать потенциальные попытки злоумышленников повлиять на ход выборов.
“У нас есть оборонительные киберкомпоненты, которые установлены на командных пунктах в ожидании сигнала [о появлении угрозы]. Если случится что-то, в связи с чем Министерству внутренней безопасности потребуется наша помощь, мы этому обучены, мы работали вместе в прошлом, и мы к этому готовы”, — сказал представитель Киберкомандования США.
Ранее глава МВД США заявил, что американские власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах.
Как сообщал УНН, в США начали подводить итоги общенациональных выборов, которые прошли 3 ноября.