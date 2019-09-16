Спалювання листя і сухої трави: медик розповів, як вберегтися від токсичного диму

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Восени у повітрі відчутний неприємний запах від спалювання сухого листя та трави. Через це повітря навколо стає важким та гірким, адже з димом виходить діоксин, який є токсичним для людей. Що робити, аби зменшити негативний вплив від забрудненого повітря, розповів головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка у коментарі кореспонденту УНН.