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Сжигание листьев и сухой травы: медик рассказал, как уберечься от токсичного дыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Осенью в воздухе ощутим неприятный запах от сжигания сухих листьев и травы. Из-за этого воздух вокруг становится тяжелым и горьким, ведь с дымом выходит диоксин, который является токсичным для людей. Что делать, чтобы уменьшить негативное влияние от загрязненного воздуха, рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.

"Нужно ориентироваться на собственные ощущения, то есть если чувствуете запах, запах дыма, то закрывайте окна, делайте влажную уборку, не курите, когда находитесь в местах, где жгут листья, где есть источник этих токсичных выбросов. Если в квартиру не попадает дым, или субъективно чувствуете, что нет запаха, то можно проветрить помещение", - сказал Стойко.

По его словам, желательно избегать вдыхания этого токсичного дыма, или, если видите очаг задымления, то обходить эти места, особенно - это касается детей и людей с хроническими заболеваниями: хроническим обструктивным заболеванием легких, бронхиальной астмой, бронхитом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Людям, которые курят также следует избегать таких мест, так как при курении гораздо больше токсичных веществ поступает в организм. Ведь для курильщиков токсическая нагрузка будет гораздо больше. Это повод бросить курить и, вместе с тем, уменьшить риски токсического действия этого дыма", - рассказал Стойко.

Также, врач дал советы людям, которые испытали негативное влияние из-за сжигания опавших листьев.

"В первую очередь, должен быть доступ к свежему воздуху, можно воспользоваться кислородными подушками, которые продаются в аптеках, если очень плохо, особенно если есть проблемы с сердечной недостаточностью. Важно пить воду, чай, или какое-то нейтральное безалкогольное вещество, чтобы помочь вывести токсины. Стоит обратить внимание на более здоровую пищу, ничего специфического, просто овощи, фрукты, травяные чаи", - отметил Стойко.

Кроме того, он рекомендует принять душ, чтобы смывать то, что попало на кожу, волосы. Также врач советует не бегать, не заниматься активными физическими нагрузками возле источника дыма.

Напомним, до 16 сентября синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине.

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