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Пожежонебезпечний період у розпалі: рятувальники порадили, як не спалити країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. До 16 вересня синоптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні. Як в цей період не спалити країну та запобігти численним пожежам на відкритих територіях, нагадали рятувальники, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, загалом, більше пів тисячі загорянь щодня виникають на відкритих територіях, полях, лісах та торфовищах, і найчастішою їх причиною є діяльність людини.

Тож, ДСНС нагадує:

  • безпечним способом переробки сухої трави, листя та інших органічних відходів є компостування;
  • під час пожежонебезпечного періоду заборонено заїжджати до лісу на автомобілях та полювати із використанням вогнепальної зброї;
  • не залишайте скляні пляшки, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку, адже фокусуючи сонячні промені, вони можуть стати джерелом пожежі;
  • вчасно повідомляйте про випадки загорянь на номер 101, щоб вогнеборці могли запобігти поширенню пожежі на більшу площу;
  • не будьте байдужими та повідомляйте правоохоронців, якщо ви стали свідками спалювання громадянами сміття та трави, що можуть спричинити пожежу.

Нагадаємо, 16 вересня в Україні до 28 градусів тепла.

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