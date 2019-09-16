Пожароопасный период в разгаре: спасатели посоветовали, как не сжечь страну

"16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем, более полутысячи возгораний ежедневно возникают на открытых территориях, полях, лесах и торфяниках, и частой их причиной является деятельность человека.

Поэтому, ГСЧС напоминает:



безопасным способом переработки сухой травы, листьев и других органических отходов является компостирование;



во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия;



не оставляйте стеклянные бутылки, разбитое стекло и консервные банки в местах отдыха, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара;



вовремя сообщайте о случаях возгораний на номер 101, чтобы пожарные могли предотвратить распространение пожара на большую площадь;



не будьте равнодушными и сообщайте правоохранителям, если вы стали свидетелями сжигания гражданами мусора и травы, что может привести к пожару.



Напомним, 16 сентября в Украине до 28 градусов тепла.