Пожароопасный период в разгаре: спасатели посоветовали, как не сжечь страну
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. До 16 сентября синоптики предупреждают о наивысшем уровне пожарной опасности в Украине. Как в этот период не сжечь страну и предотвратить многочисленные пожары на открытых территориях, напомнили спасатели, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в общем, более полутысячи возгораний ежедневно возникают на открытых территориях, полях, лесах и торфяниках, и частой их причиной является деятельность человека.
Поэтому, ГСЧС напоминает:
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- безопасным способом переработки сухой травы, листьев и других органических отходов является компостирование;
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- во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия;
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- не оставляйте стеклянные бутылки, разбитое стекло и консервные банки в местах отдыха, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара;
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- вовремя сообщайте о случаях возгораний на номер 101, чтобы пожарные могли предотвратить распространение пожара на большую площадь;
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- не будьте равнодушными и сообщайте правоохранителям, если вы стали свидетелями сжигания гражданами мусора и травы, что может привести к пожару.
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Напомним, 16 сентября в Украине до 28 градусов тепла.