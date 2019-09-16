Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні у понеділок, 16 вересня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря сягатиме 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"16 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері на Прикарпатті місцями дощ", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, у південних областях 24-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.
У Києві 16 вересня також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Нагадаємо, за даними синоптики, сніг у Карпатах можливий вже цього тижня.