Сегодня в Украине до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине в понедельник, 16 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"16 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь вечером на Прикарпатье местами дождь", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в южных областях 24-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
В Киеве 16 сентября также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°.
Напомним, по данным синоптики, снег в Карпатах возможен уже на этой неделе.