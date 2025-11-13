Спалах ротавірусу в ліцеї у Львові: 25 хворих, серед них 17 учнів
Київ • УНН
У львівському ліцеї зафіксовано спалах ротавірусу, внаслідок якого захворіли 25 осіб, включаючи 17 учнів. Лабораторні аналізи підтвердили ротавірус у дев'яти дітей, що свідчить про вірусну інфекцію, а не харчове отруєння.
Після виявлення спалаху ротавірусу в ліцеї у Львові на сьогодні відомо про 25 хворих, серед яких 17 учнів, повідомили у Львівській міськраді у четвер, пише УНН.
Станом на 13 листопада зареєстровано 25 хворих: 16 учнів початкових класів, один учень середньої школи, одна вчителька та решта контактних осіб
Деталі
"Ми маємо справу з вірусом, а не з отруєнням. Лабораторні аналізи підтвердили ротавірус у дев’ятьох дітей", - повідомив директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.
Тож, як зазначається, йдеться не про харчове отруєння, а про вірусну інфекцію, що передається контактним шляхом.
"Місто вже посилило дезінфекцію, контроль за санітарними нормами, профілактику та умови мікроклімату. Створюємо постійні комісії при школах, щоб ще ретельніше обстежувати харчоблоки - навіть попри те, що цього разу причина не в їжі", - зазначив Закалюк.
