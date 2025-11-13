Вспышка ротавируса в лицее во Львове: 25 заболевших, среди них 17 учеников
Киев • УНН
Во львовском лицее зафиксирована вспышка ротавируса, в результате которой заболели 25 человек, включая 17 учеников. Лабораторные анализы подтвердили ротавирус у девяти детей, что свидетельствует о вирусной инфекции, а не пищевом отравлении.
После обнаружения вспышки ротавируса в лицее во Львове на сегодня известно о 25 заболевших, среди которых 17 учеников, сообщили во Львовском горсовете в четверг, пишет УНН.
По состоянию на 13 ноября зарегистрировано 25 больных: 16 учеников начальных классов, один ученик средней школы, одна учительница и остальные контактные лица
Детали
"Мы имеем дело с вирусом, а не с отравлением. Лабораторные анализы подтвердили ротавирус у девяти детей", - сообщил директор городского департамента образования и культуры Андрей Закалюк.
Поэтому, как отмечается, речь идет не о пищевом отравлении, а о вирусной инфекции, передающейся контактным путем.
"Город уже усилил дезинфекцию, контроль за санитарными нормами, профилактику и условия микроклимата. Создаем постоянные комиссии при школах, чтобы еще тщательнее обследовать пищеблоки - даже несмотря на то, что на этот раз причина не в еде", - отметил Закалюк.
