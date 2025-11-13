$42.040.02
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
Вспышка ротавируса в лицее во Львове: 25 заболевших, среди них 17 учеников

Во львовском лицее зафиксирована вспышка ротавируса, в результате которой заболели 25 человек, включая 17 учеников. Лабораторные анализы подтвердили ротавирус у девяти детей, что свидетельствует о вирусной инфекции, а не пищевом отравлении.

Вспышка ротавируса в лицее во Львове: 25 заболевших, среди них 17 учеников

После обнаружения вспышки ротавируса в лицее во Львове на сегодня известно о 25 заболевших, среди которых 17 учеников, сообщили во Львовском горсовете в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 13 ноября зарегистрировано 25 больных: 16 учеников начальных классов, один ученик средней школы, одна учительница и остальные контактные лица

- сообщили в горсовете

Детали

"Мы имеем дело с вирусом, а не с отравлением. Лабораторные анализы подтвердили ротавирус у девяти детей", - сообщил директор городского департамента образования и культуры Андрей Закалюк.

Поэтому, как отмечается, речь идет не о пищевом отравлении, а о вирусной инфекции, передающейся контактным путем.

"Город уже усилил дезинфекцию, контроль за санитарными нормами, профилактику и условия микроклимата. Создаем постоянные комиссии при школах, чтобы еще тщательнее обследовать пищеблоки - даже несмотря на то, что на этот раз причина не в еде", - отметил Закалюк.

Юлия Шрамко

