Соя і ріпак можуть зникнути з українських полів - експерт

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Скасування повернення експортного ПДВ виробникам олійних культур матиме невідворотний вплив на розвиток оліє-жирової галузі. Про це заявив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, к.е.н. Леонід Тулуш, передає УНН з посиланням на прес-службу Інституту.

За словами науковця, без відшкодування ПДВ експорт олійних культур (рапс, соя, соняшник) у непереробленому вигляді фактично втрачає свій економічний сенс, адже рентабельність такої діяльності суттєво знижується.

“Із скасуванням дії нульової ставки ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику постає реальна загроза втрати напрацьованих ринків поставок олійних культур у непереробленому вигляді, адже зарубіжні партнери будуть не готові „переключитись“ на придбання вже обробленого продукту — з втратою частини своєї доданої вартості.

В такому випадку наслідки для галузі можуть бути взагалі катастрофічними — може виникнути криза перевиробництва із відповідним ціновим обвалом. В такому випадку соя та ріпак можуть надовго зникнути із українських полів”, — сказав Л.Тулуш.

Науковець наголосив, що в першу чергу, від запровадження цієї поправки постраждають сільгоспвиробники, адже закупівельні ціни на сою та ріпак очікувано знизяться.

“Крім того, у разі зменшення посівів під соєю та ріпаком, під які нині задіяні значні площі, може збільшиться пропозиція на ринку інших сільгоспкультур, що може обвалити на них ціну та обумовити втрату доходів сільгосппідприємств”, — наголосив Л.Тулуш.

З огляду на велику кількість ймовірних ризиків, запровадження цієї норми було б доцільно відкласти, переконаний він.

“Це дало б можливість підготувати виважене рішення на основі фахового обговорення в експертному та бізнес середовищі”, — резюмував Тулуш.

Нагадаємо, у зв’язку із прийняттям даної правки (№ 180) аграрії планують вийти на протест.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але протягнути їх в текст закону допомогла глава Податкового комітету ВР. 

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