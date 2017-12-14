Соя и рапс могут исчезнуть с украинских полей - эксперт

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Отмена возврата экспортного НДС производителям масличных культур будет иметь неотвратимое влияние на развитие масло-жировой отрасли. Об этом заявил заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики Национального научного центра "Институт аграрной экономики", к.э.н. Леонид Тулуш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

По словам ученого, без возмещения НДС экспорт масличных культур (рапс, соя, подсолнечник) в непереработанном виде фактически теряет свой экономический смысл, ведь рентабельность такой деятельности существенно снижается.

"С отменой действия нулевой ставки НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника появляется реальная угроза потери наработанных рынков поставок масличных культур в непереработанном виде, ведь зарубежные партнеры будут не готовы  "переключиться" на приобретение уже обработанного продукта - с потерей части своей добавленной стоимости.

В таком случае последствия для отрасли могут быть вообще катастрофическими - может возникнуть кризис перепроизводства с соответствующим ценовым обвалом. В таком случае соя и рапс могут надолго исчезнуть с украинских полей", - сказал Л.Тулуш.

Ученый отметил, что в первую очередь, от введения этой поправки пострадают сельхозпроизводители, ведь закупочные цены на сою и рапс ожидаемо снизятся.

"Кроме того, в случае уменьшения посевов под соей и рапсом, под которые сейчас задействованы значительные площади, может увеличится предложение на рынке других сельхозкультур, что может обвалить на них цену и оговорить потерю доходов сельхозпредприятий", - подчеркнул Л.Тулуш.

Учитывая большое количество вероятных рисков, внедрение этой нормы было бы целесообразно отложить, убежден он.

"Это дало бы возможность подготовить взвешенное решение на основе профессионального обсуждения в экспертном и бизнес среде", - резюмировал Тулуш.

Напомним, в связи с принятием данной поправки (№ 180) аграрии планируют выйти на протест.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но протянуть их в текст закона помогла глава Налогового комитета ВР.

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