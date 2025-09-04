Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 4 вересня

$41.360.01
3 вересня, 17:28 • 19618 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 32032 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 25383 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 25353 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 46151 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23600 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24908 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22860 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24932 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 48307 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 259258 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 250559 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 247509 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 241503 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 3782 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 16602 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 46142 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 34466 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 48304 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 45006 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 3822 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 9032 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 12701 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 29966 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 42968 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
TikTok

Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 4 вересня

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У четвер, 4 вересня, на більшості території України очікується тепла погода без опадів. На крайньому заході місцями передають короткочасний дощ.

Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 4 вересня

У четвер, 4 вересня, на більшості території України очікується тепла погода, без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на крайньому заході місцями передають короткочасний дощ, а на решті території - без опадів.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 23-28°, на заході та півдні країни місцями 30-32°; у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області прогнозується від 23 до 27 градусів тепла, без опадів.

Всесвітній день тхеквондо та День митного брокера: що ще святкують 4 вересня04.09.25, 06:33 • 500 переглядiв

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ