Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 4 вересня

У четвер, 4 вересня, на більшості території України очікується тепла погода, без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, на крайньому заході місцями передають короткочасний дощ, а на решті території - без опадів.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 23-28°, на заході та півдні країни місцями 30-32°; у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°