3 сентября, 17:28 • 20874 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 34617 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 26852 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 26605 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 48144 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 23984 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25239 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22978 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25111 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 49220 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Солнечно и без осадков: прогноз погоды на 4 сентября

Киев • УНН

 • 732 просмотра

В четверг, 4 сентября, на большей части территории Украины ожидается теплая погода без осадков. На крайнем западе местами передают кратковременный дождь.

В четверг, 4 сентября, на большей части территории Украины ожидается теплая погода, без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на крайнем западе местами передают кратковременный дождь, а на остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 23-28°, на западе и юге страны местами 30-32°; в северо-восточной части ночью 8-13°, днем 21-26°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области прогнозируется от 23 до 27 градусов тепла, без осадков.

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев