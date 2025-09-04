Солнечно и без осадков: прогноз погоды на 4 сентября

В четверг, 4 сентября, на большей части территории Украины ожидается теплая погода, без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, на крайнем западе местами передают кратковременный дождь, а на остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 23-28°, на западе и юге страны местами 30-32°; в северо-восточной части ночью 8-13°, днем 21-26°