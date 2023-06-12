Сьогодні депутати Європейського парламенту обговорять ситуацію довкола Каховської ГЕС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 11639 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 20472 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 53622 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 45250 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 49388 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115970 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181575 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 200500 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144262 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137888 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 47564 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 35023 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 16499 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 14441 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 33466 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 11639 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 34101 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 53622 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 200500 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 252271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 4326 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 4710 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20708 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25513 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41465 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сьогодні депутати Європейського парламенту обговорять ситуацію довкола Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 1112813 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, 13 червня о 9:00 за центральноєвропейським часом у Європейському парламенті розпочнуться дебати щодо наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Європарламенту.

Сьогодні депутати Європейського парламенту обговорять ситуацію довкола Каховської ГЕС

Деталі

За заплановані півтори години дебатів європарламентарі також обговорять майбутні зусилля щодо сталого відновлення України та інтеграцію України в євроатлантичне співтовариство.

По відновленню України та євроінтеграції очікується прийняття резолюції, голосування заплановане не четвер, 15 червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Кулеба повідомив, що вже 19 країн виділили Україні гуманітарну допомогу

Нагадаємо

В ніч з 5 на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Вже відомо про десятьох загиблих у Херсонській та двох загиблих у Миколаївській областях. 42 людини вважаються зниклими без вісті, з них семеро дітей.

на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) — на підконтрольній території, 14 — на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. На Миколаївщині евакуювали більше 980 людей.

Каховське водосховище вже втратило 72% води. Орієнтовна сума збитків від підриву окупантами Каховської ГЕС становить 1,5 мільярди доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, які історичні знахідки можуть відкритися на територіях, що були затоплені під час будівництва Каховської ГЕС

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16