Сьогодні депутати Європейського парламенту обговорять ситуацію довкола Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, 13 червня о 9:00 за центральноєвропейським часом у Європейському парламенті розпочнуться дебати щодо наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Європарламенту.
Деталі
За заплановані півтори години дебатів європарламентарі також обговорять майбутні зусилля щодо сталого відновлення України та інтеграцію України в євроатлантичне співтовариство.
По відновленню України та євроінтеграції очікується прийняття резолюції, голосування заплановане не четвер, 15 червня.
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Нагадаємо
В ніч з 5 на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.
Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
Вже відомо про десятьох загиблих у Херсонській та двох загиблих у Миколаївській областях. 42 людини вважаються зниклими без вісті, з них семеро дітей.
на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) — на підконтрольній території, 14 — на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. На Миколаївщині евакуювали більше 980 людей.
Каховське водосховище вже втратило 72% води. Орієнтовна сума збитків від підриву окупантами Каховської ГЕС становить 1,5 мільярди доларів.
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