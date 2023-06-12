Сегодня депутаты Европейского парламента обсудят ситуацию вокруг Каховской ГЭС

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 7458 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 48577 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 101957 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 102172 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 242452 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127050 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117310 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 355770 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82891 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135276 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 158421 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 114495 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 15318 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95120 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 60332 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 242504 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 281636 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 355807 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 336896 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385275 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61107 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95863 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115245 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159121 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76468 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Сегодня депутаты Европейского парламента обсудят ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1112813 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня, 13 июня в 9:00 по центральноевропейскому времени в Европейском парламенте начнутся дебаты о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Европарламента.

Сегодня депутаты Европейского парламента обсудят ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Детали

За запланированные полтора часа дебатов европарламентарии также обсудят будущие усилия по устойчивому восстановлению Украины и интеграцию Украины в евроатлантическое сообщество.

По восстановлению Украины и евроинтеграции ожидается принятие резолюции, голосование запланировано не четверг, 15 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба сообщил, что уже 19 стран выделили Украине гуманитарную помощь

Напомним

В ночь с 5 на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Уже известно о десяти погибших в Херсонской и двух погибших в Николаевской областях. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

на Херсонщине остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) — на подконтрольной территории, 14 — на временно оккупированной. Эвакуировано 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных лиц. На Николаевщине эвакуировали более 980 человек.

Каховское водохранилище уже потеряло 72% воды. Ориентировочная сумма убытков от подрыва оккупантами Каховской ГЭС составляет 1,5 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, какие исторические находки могут открыться на территориях, которые были затоплены во время строительства Каховской ГЭС

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66