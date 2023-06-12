Сегодня депутаты Европейского парламента обсудят ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Детали

За запланированные полтора часа дебатов европарламентарии также обсудят будущие усилия по устойчивому восстановлению Украины и интеграцию Украины в евроатлантическое сообщество.

По восстановлению Украины и евроинтеграции ожидается принятие резолюции, голосование запланировано не четверг, 15 июня.

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Напомним

В ночь с 5 на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Уже известно о десяти погибших в Херсонской и двух погибших в Николаевской областях. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

на Херсонщине остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) — на подконтрольной территории, 14 — на временно оккупированной. Эвакуировано 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных лиц. На Николаевщине эвакуировали более 980 человек.

Каховское водохранилище уже потеряло 72% воды. Ориентировочная сумма убытков от подрыва оккупантами Каховской ГЭС составляет 1,5 миллиарда долларов.

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