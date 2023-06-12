Через підтоплення Херсона загинули ще двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Ще двоє мирних людей загинули через підтоплення Херсона. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в одному з районів міста виявили тіла чоловіка та жінки, передає УНН.
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"Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка", - повідомив Прокудін.
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За його словами, загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників.
Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей, резюмував голова ОВА.
Нагадаємо
Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що анаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.