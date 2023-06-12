Из-за подтопления Херсона погибли еще два человека

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"Сегодня в одном из районов города обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину", - сообщил Прокудин.

Добавим

По его словам, всего сейчас известно о 10 погибших из-за подрыва российской армией дамбы Каховской ГЭС. Еще 20 человек – ранены, среди них 5 полицейских и 2 спасателей.

Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей, резюмировал глава ОГА.

Напомним

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - двоих. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.