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Підрив Каховської ГЕС: Кулеба повідомив, що вже 19 країн виділили Україні гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 1151410 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. 19 країн вже виділили Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Кулеба повідомив, що вже 19 країн виділили Україні гуманітарну допомогу

Деталі

Глава МЗС України перелічив деякі позиції допомоги:

- понад 100 надувних човнів
- близько 400 помп і насосів
- півмільйона таблеток для очищення води
- пальне, питна вода, пакети, сухпайки та інша допомога

Він також зазначив, що допомогу надають і міжнародні організації, такі як ООН та МКЧХ.

“Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, Координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги і дійсно ми бачимо, що вони зробили це. ООН також підготували місії, які готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Вони вже сформовані. ООН надіслала запит на гарантії безпеки Україні та рф як окупанту. Україна миттєво надала такі гарантії. Ми зробили все, щоб допомога могла дістатися на лівий берег і допомогти людям. рф станом на зараз такої відповіді не надала”, - повідомив Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба: Україна передала НАТО список термінових потреб для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС "діями, а не словами".

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