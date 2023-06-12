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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба сообщил, что уже 19 стран выделили Украине гуманитарную помощь

Киев • УНН

 • 1151409 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. 19 стран уже выделили Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий подрыва россией Каховской ГЭС. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба сообщил, что уже 19 стран выделили Украине гуманитарную помощь

Детали

Глава МИД Украины перечислил некоторые позиции помощи:

- более 100 надувных лодок
- около 400 помп и насосов
- полмиллиона таблеток для очистки воды
- горючее, питьевая вода, пакеты, сухпайки и другая помощь

Он также отметил, что помощь оказывают и международные организации, такие как ООН и МККК.

“В соответствии с нашей договоренностью, которой мы достигли с ООН в прошлый четверг, Координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи и действительно мы видим, что они сделали это. ООН также подготовили миссии, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы. Они уже сформированы. ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и рф как оккупанту. Украина мгновенно предоставила такие гарантии. Мы сделали все, чтобы помощь могла добраться на левый берег и помочь людям. рф по состоянию на сейчас такого ответа не предоставила”, - сообщил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба: Украина передала НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами".

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