Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба сообщил, что уже 19 стран выделили Украине гуманитарную помощь

Детали

Глава МИД Украины перечислил некоторые позиции помощи:

- более 100 надувных лодок

- около 400 помп и насосов

- полмиллиона таблеток для очистки воды

- горючее, питьевая вода, пакеты, сухпайки и другая помощь

Он также отметил, что помощь оказывают и международные организации, такие как ООН и МККК.

“В соответствии с нашей договоренностью, которой мы достигли с ООН в прошлый четверг, Координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи и действительно мы видим, что они сделали это. ООН также подготовили миссии, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы. Они уже сформированы. ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и рф как оккупанту. Украина мгновенно предоставила такие гарантии. Мы сделали все, чтобы помощь могла добраться на левый берег и помочь людям. рф по состоянию на сейчас такого ответа не предоставила”, - сообщил Кулеба.

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Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами".