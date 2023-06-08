Кулеба: Україна передала НАТО список термінових потреб для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву росією дамби Каховської ГЕС і найближчим часом отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи. Про це йшлося під час участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у терміновому засіданні Комісії Україна - НАТО, яке було скликане за ініціативи української сторони, передає УНН.
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"Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС", - заявив міністр.
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Кулеба підкреслив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність жодних меж у вчиненні росією злочинів. За його словами, допоки українська земля окупована росією, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО задля звільнення всієї території України.
"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру", - наголосив він.
Глава МЗС України також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО в Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.
"Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна в складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим. Насправді, ми вже посилюємо Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись воєнним досвідом", – наголосив Кулеба.
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