Кулеба: Украина передала НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС

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"Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их быструю готовность помочь Украине для преодоления последствий теракта россии на Каховской ГЭС", - заявил министр.

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Кулеба подчеркнул, что Каховская катастрофа демонстрирует отсутствие никаких границ в совершении россией преступлений. По его словам, пока украинская земля оккупирована Россией, угроза новых российских преступлений будет сохраняться. Именно поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО для освобождения всей территории Украины.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины также призвал партнеров принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, которые приблизят вступление Украины в Альянс.

"Членство Украины поможет предотвратить будущие войны после того, как эта война закончится победой нашего государства. Украина в составе Альянса будет надежным щитом, который будет защищать его восточный фланг и сможет эффективно сдерживать потенциального агрессора. Нет сомнений, что членство Украины сделает НАТО сильнее. На самом деле, мы уже усиливаем Альянс, защищая его членов от потенциальных новых волн российской агрессии, а также делясь военным опытом", – отметил Кулеба.

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