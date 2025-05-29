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Смокі Робінсон після звинувачення у зґвалтуванні подає позов про наклеп на $500 млн

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Легенда Motown Смокі Робінсон подав позов про наклеп на $500 мільйонів проти жінок, які звинуватили його в сексуальних домаганнях. Співак заперечує звинувачення та стверджує, що це шантаж.

Смокі Робінсон після звинувачення у зґвалтуванні подає позов про наклеп на $500 млн

Легенда Motown, американський музикант Смокі Робінсон подав позов про наклеп на 500 мільйонів доларів проти чотирьох колишніх домогосподарок, які звинуватили співака у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

У судовому позові, поданому 85-річною зіркою та його дружиною Френсіс у середу в Каліфорнії, жінок, що оголосили себе жертвами насильства, звинувачують у сфабрикуванні звинувачень у сексуальному насильстві в рамках "шантажного" позову.

Робінсони кажуть, що ймовірні жертви, які подали свою заяву анонімно, їздили на сімейні канікули з подружжям та відзначали свята разом.

Співак, який зараз перебуває під кримінальним розслідуванням у Лос-Анджелесі за звинуваченнями у сексуальному насильстві, заперечив усі висунуті проти нього звинувачення. А його адвокат заявив, що ті, хто стоїть за звинуваченнями, полюють на його гроші.

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Захист Робінсона також подав клопотання про відхилення позову жінок, стверджуючи, що їм не слід було надавати право на анонімність.

Робінсони не зловживали у контакті з позивачами, не завдавали їм шкоди та не користувалися ними, як ті виклали у своїх претензіях. Вони ставилися до позивачів з надзвичайною добротою та щедрістю

 – йдеться у зустрічному позові.

Жінки подали позов до Вищого суду Лос-Анджелеса 6 травня під псевдонімами Джейн Доу 1, 2, 3 та 4.

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Доповнення

У 27-сторінковому судовому позові жінки стверджували про кілька інцидентів, які, за їхніми словами, датувалися 2006 роком, та звинуватили Робінсона у примушуванні їх до сексуальних стосунків.

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Усі чотири жінки латиноамериканського походження заявили, що досі не зверталися до суду, оскільки боялися втратити засоби до існування, остерігалися помсти з боку сім'ї чи зазнати незручностей. Дехто з них стурбований тим, що звинувачення можуть вплинути на їхній імміграційний статус.

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Жінки вимагають щонайменше 50 мільйонів доларів для відшкодування моральних збитків та суду присяжних.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес потім розпочав розслідування, яке, за словами 85-річного співака, він вітає, "бо розкриття правди – це потужна річ".

Нагадаємо

У соціальних мережах розгорівся скандал навколо стосунків попспівака Джастіна Бібера з репером Дідді, коли Джастіну було 15 років. Проте джерела, близькі до Джастіна, стверджують, що між ними не було стосунків сексуального характеру. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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