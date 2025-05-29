Смокі Робінсон після звинувачення у зґвалтуванні подає позов про наклеп на $500 млн
Київ • УНН
Легенда Motown Смокі Робінсон подав позов про наклеп на $500 мільйонів проти жінок, які звинуватили його в сексуальних домаганнях. Співак заперечує звинувачення та стверджує, що це шантаж.
Легенда Motown, американський музикант Смокі Робінсон подав позов про наклеп на 500 мільйонів доларів проти чотирьох колишніх домогосподарок, які звинуватили співака у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
У судовому позові, поданому 85-річною зіркою та його дружиною Френсіс у середу в Каліфорнії, жінок, що оголосили себе жертвами насильства, звинувачують у сфабрикуванні звинувачень у сексуальному насильстві в рамках "шантажного" позову.
Робінсони кажуть, що ймовірні жертви, які подали свою заяву анонімно, їздили на сімейні канікули з подружжям та відзначали свята разом.
Співак, який зараз перебуває під кримінальним розслідуванням у Лос-Анджелесі за звинуваченнями у сексуальному насильстві, заперечив усі висунуті проти нього звинувачення. А його адвокат заявив, що ті, хто стоїть за звинуваченнями, полюють на його гроші.
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Захист Робінсона також подав клопотання про відхилення позову жінок, стверджуючи, що їм не слід було надавати право на анонімність.
Робінсони не зловживали у контакті з позивачами, не завдавали їм шкоди та не користувалися ними, як ті виклали у своїх претензіях. Вони ставилися до позивачів з надзвичайною добротою та щедрістю
Жінки подали позов до Вищого суду Лос-Анджелеса 6 травня під псевдонімами Джейн Доу 1, 2, 3 та 4.
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Доповнення
У 27-сторінковому судовому позові жінки стверджували про кілька інцидентів, які, за їхніми словами, датувалися 2006 роком, та звинуватили Робінсона у примушуванні їх до сексуальних стосунків.
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Усі чотири жінки латиноамериканського походження заявили, що досі не зверталися до суду, оскільки боялися втратити засоби до існування, остерігалися помсти з боку сім'ї чи зазнати незручностей. Дехто з них стурбований тим, що звинувачення можуть вплинути на їхній імміграційний статус.
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Жінки вимагають щонайменше 50 мільйонів доларів для відшкодування моральних збитків та суду присяжних.
Департамент шерифа округу Лос-Анджелес потім розпочав розслідування, яке, за словами 85-річного співака, він вітає, "бо розкриття правди – це потужна річ".
Нагадаємо
У соціальних мережах розгорівся скандал навколо стосунків попспівака Джастіна Бібера з репером Дідді, коли Джастіну було 15 років. Проте джерела, близькі до Джастіна, стверджують, що між ними не було стосунків сексуального характеру.