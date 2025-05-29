Смоки Робинсон после обвинения в изнасиловании подает иск о клевете на $500 млн

Легенда Motown, американский музыкант Смоки Робинсон подал иск о клевете на 500 миллионов долларов против четырех бывших домохозяек, которые обвинили певца в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

В судебном иске, поданном 85-летней звездой и его женой Фрэнсис в среду в Калифорнии, женщин, объявивших себя жертвами насилия, обвиняют в сфабриковании обвинений в сексуальном насилии в рамках "шантажного" иска.

Робинсоны говорят, что предполагаемые жертвы, которые подали свое заявление анонимно, ездили на семейные каникулы с супругами и отмечали праздники вместе.

Певец, который сейчас находится под уголовным расследованием в Лос-Анджелесе по обвинениям в сексуальном насилии, отрицает все выдвинутые против него обвинения. А его адвокат заявил, что те, кто стоит за обвинениями, охотятся за его деньгами.

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Защита Робинсона также подала ходатайство об отклонении иска женщин, утверждая, что им не следовало предоставлять право на анонимность.

Робинсоны не злоупотребляли в контакте с истцами, не причиняли им вреда и не пользовались ими, как те изложили в своих претензиях. Они относились к истцам с чрезвычайной добротой и щедростью – говорится во встречном иске.

Женщины подали иск в Высший суд Лос-Анджелеса 6 мая под псевдонимами Джейн Доу 1, 2, 3 и 4.

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Дополнение

В 27-страничном судебном иске женщины утверждали о нескольких инцидентах, которые, по их словам, датировались 2006 годом, и обвинили Робинсона в принуждении их к сексуальным отношениям.

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Все четыре женщины латиноамериканского происхождения заявили, что до сих пор не обращались в суд, поскольку боялись потерять средства к существованию, опасались мести со стороны семьи или испытать неудобства. Некоторые из них обеспокоены тем, что обвинения могут повлиять на их иммиграционный статус.

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Женщины требуют не менее 50 миллионов долларов для возмещения морального ущерба и суда присяжных.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес затем начал расследование, которое, по словам 85-летнего певца, он приветствует, "потому что раскрытие правды – это мощная вещь".

Напомним

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг отношений поп-певца Джастина Бибера с рэпером Дидди, когда Джастину было 15 лет. Однако источники, близкие к Джастину, утверждают, что между ними не было отношений сексуального характера.