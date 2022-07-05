Сміливість продовжувати вести бізнес під час війни: досвід українських компаній

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27989 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72813 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115723 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167362 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165317 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167328 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145720 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114659 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107875 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304381 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118228 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88043 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175070 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75052 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63251 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175081 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304384 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566508 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510700 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32421 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88043 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118228 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141834 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155423 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Сміливість продовжувати вести бізнес під час війни: досвід українських компаній

Сміливість продовжувати вести бізнес під час війни: досвід українських компаній

Київ • УНН

 • 160842 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні бізнес адаптується до ситуації в країні, згуртовує команди, зменшує об’єми, аби продовжувати працювати. Анна Комарова, керівниця сервісу Вчасно.Каса поділилась реальними історіями від клієнтів, де вони розповідають як їм вдається відновити та налагодити свою роботу, передає УНН.

“Рост”

Хоча наша компанія формально і не відноситься до підприємств критичної інфраструктури, однак технічно ми готові до роботи в будь-яких умовах, в тому числі і під час воєнного стану. Станом на 24 лютого ми були забезпечені достатньою кількістю товару щонайменше на місяць. Кожний з наших торговельних об’єктів обладнаний пожежними сигналізаціями, системами автоматичного пожежогасіння і димовидалення, пожежними рукавами, вогнегасниками, необхідними медикаментами. Також персонал проінструктований на випадок надзвичайних ситуацій.

24 лютого почалась війна і ми зрозуміли, що відповідальні перед містом за забезпечення харків’ян продуктами харчування та товарами повсякденного попиту.

Незважаючи ні на що, всі наші торговельні об’єкти відчинили свої двері своєчасно. На адаптацію у нас була доба.

Звісно, спочатку була паніка персоналу, постачальників та містян, черги у магазинах за будь-яким товаром, питання щодо функціонування банківської системи порушення логістичних ланцюгів. Ми прийняли рішення провести психологічну роботу з працівниками, що і дало змогу забезпечити роботу мережі наших супермаркетів. Також провели перемовини з постачальниками та логістичними компаніями щодо можливості продовження співпраці в умовах воєнного стану. Таким чином, ми забезпечили можливість пристосуватись до нових реалій роботи в умовах війни.

Через декілька днів ми зіштовхнулися з тим, що частина співробітників була вимушена виїхати з Харкова у зв’язку з небезпекою для їхнього життя. В той же час, ми практично були позбавлені поставок товару та роботи банківських терміналів. Згодом, поступово, почали відновлювати всі процеси хоча й з деякими змінами. Наразі ми можемо стверджувати, що 90% співробітників повернулись на свої робочі місця, та практично 85% бізнес-процесів вже відновлено.

До початку війни підприємство працювало на ПРРО (програмний реєстратор розрахункових операцій). З початку повномасштабного вторгнення та по цей день ми не відмовилися від їх використання, незважаючи на наявність ризиків. У нас не було помилок в роботі ПРРО, натомість технічна підтримка провайдера працювала оперативно та вирішувала всі питання. В той же час технічне обслуговування РРО і їх ремонт в деяких випадках через військові дії на території Харкова взагалі був неможливим. Більш того, у частини металевих касових апаратів закінчився термін експлуатації, а замінити їх на нові — вже було неможливо. Тож на допомогу прийшли програмні каси. Реєстрація ПРРО зайняла 5 хвилин, а сервісне обслуговування відбувається віддалено.

Зазначу, що звісно, наш бізнес, як і більшість підприємств в Україні постраждав матеріально, однак наразі це напевно не має значення. Всі наші працівники не отримали ушкоджень виконуючи свою роботу, а це найголовніше.

Більш того, наша компанія з самого початку війни прийняла єдине безальтернативне рішення – допомагати всіма можливими силами для перемоги у цій війні. Ми надавали та продовжуємо надавати гуманітарну допомогу як Збройним Силам України, так і простим солдатам, що звертались до супермаркетів, територіальній обороні міста, волонтерам, підрозділам ДСНС, співробітникам Національної Поліції.

На цей час підприємство та торговельні центри працюють в звичайному режимі, за виключенням графіку роботи, що обмежений комендантською годиною. У травні радою директорів підприємства прийнято рішення продовжувати розвиток торговельної мережі в Харкові. Однозначно можу стверджувати, що всі касові апарати в нових торговельних об’єктах нашої мережі будуть програмні.

Нас надихає наша команда, наше місто, наша країна та кожен її мешканець. Ми впевнені в перемозі, працюємо для перемоги та для Харків’ян. Розвиваючись будемо розбудовувати країну разом — розповідає Олег Чубаренко, директор департаменту правового забезпечення та бухгалтерського обліку.

“Ambar market”

Ми — мережа місцевих супермаркетів, яка в період запеклих боїв у Сумах постраждала, як всі інші торговельні мережі через відсутністність логістики від постачальників та нестачі людського ресурсу.

Робота в період початку війни була в дистанційному режимі. Проблеми з інтернетом, та перебої сервера податкової теж заважали повноцінній роботі. Каси спочатку працювали в режимі офлайн, потім поступово робота налагодилася. Найважчим було повернути роботу до нормального режиму, але про довоєнний вже ніхто не мріяв.

Ми пишаємося нашими співробітниками, які не зважаючи на повітряні тривоги, бомбардування, на свій страх та ризик, відкривали магазини та приймали товари від постачальників. Керівники магазинів знаходили постачальників, щоб надати все необхідне для наших покупців. Наразі вся наша мережа маркетів працює в стабільному режимі. Мотивацією в такий непростий для кожного нас час є підняття економіки нашої держави та підтримання вітчизняного виробника. Працюємо на нашу перемогу і заради миру! — поділилась Вікторія Єременко, бухгалтер.

Важливо відмітити, що сьогодні, на щастя, український бізнес в активних воєнних умовах, продовжує успішно існувати. Компанії оптимізовують бізнес-процеси, створюють нові робочі місця та продовжують працювати аби мати змогу допомогати армії та підтримувати економіку нашої країни.

Сьогодні вдалий час для змін. Якщо у вас є можливість відмовитись від фізичних речей, то сьогодні як ніколи потрібно це зробити. Очевидно, що з програмними продуктами все простіше та безпечніше. По-перше, їм нічого не загрожує фізично, а по-друге, вони дають змогу керувати бізнесом на відстані.

Багато користувачів програмних кас кажуть, що саме зараз для них найкращий час переходу з класичних “залізних” кас на програмні РРО. Даний процес не вимагає ні значних зусиль від працівників, ні витрат на додаткове обладнання, а в результаті — допомогає оптимізувати витрати, що сьогодні важливо для кожної компанії, як ніколи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27