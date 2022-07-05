Сміливість продовжувати вести бізнес під час війни: досвід українських компаній

“Рост”

Хоча наша компанія формально і не відноситься до підприємств критичної інфраструктури, однак технічно ми готові до роботи в будь-яких умовах, в тому числі і під час воєнного стану. Станом на 24 лютого ми були забезпечені достатньою кількістю товару щонайменше на місяць. Кожний з наших торговельних об’єктів обладнаний пожежними сигналізаціями, системами автоматичного пожежогасіння і димовидалення, пожежними рукавами, вогнегасниками, необхідними медикаментами. Також персонал проінструктований на випадок надзвичайних ситуацій.

24 лютого почалась війна і ми зрозуміли, що відповідальні перед містом за забезпечення харків’ян продуктами харчування та товарами повсякденного попиту.

Незважаючи ні на що, всі наші торговельні об’єкти відчинили свої двері своєчасно. На адаптацію у нас була доба.

Звісно, спочатку була паніка персоналу, постачальників та містян, черги у магазинах за будь-яким товаром, питання щодо функціонування банківської системи порушення логістичних ланцюгів. Ми прийняли рішення провести психологічну роботу з працівниками, що і дало змогу забезпечити роботу мережі наших супермаркетів. Також провели перемовини з постачальниками та логістичними компаніями щодо можливості продовження співпраці в умовах воєнного стану. Таким чином, ми забезпечили можливість пристосуватись до нових реалій роботи в умовах війни.

Через декілька днів ми зіштовхнулися з тим, що частина співробітників була вимушена виїхати з Харкова у зв’язку з небезпекою для їхнього життя. В той же час, ми практично були позбавлені поставок товару та роботи банківських терміналів. Згодом, поступово, почали відновлювати всі процеси хоча й з деякими змінами. Наразі ми можемо стверджувати, що 90% співробітників повернулись на свої робочі місця, та практично 85% бізнес-процесів вже відновлено.

До початку війни підприємство працювало на ПРРО (програмний реєстратор розрахункових операцій). З початку повномасштабного вторгнення та по цей день ми не відмовилися від їх використання, незважаючи на наявність ризиків. У нас не було помилок в роботі ПРРО, натомість технічна підтримка провайдера працювала оперативно та вирішувала всі питання. В той же час технічне обслуговування РРО і їх ремонт в деяких випадках через військові дії на території Харкова взагалі був неможливим. Більш того, у частини металевих касових апаратів закінчився термін експлуатації, а замінити їх на нові — вже було неможливо. Тож на допомогу прийшли програмні каси. Реєстрація ПРРО зайняла 5 хвилин, а сервісне обслуговування відбувається віддалено.

Зазначу, що звісно, наш бізнес, як і більшість підприємств в Україні постраждав матеріально, однак наразі це напевно не має значення. Всі наші працівники не отримали ушкоджень виконуючи свою роботу, а це найголовніше.

Більш того, наша компанія з самого початку війни прийняла єдине безальтернативне рішення – допомагати всіма можливими силами для перемоги у цій війні. Ми надавали та продовжуємо надавати гуманітарну допомогу як Збройним Силам України, так і простим солдатам, що звертались до супермаркетів, територіальній обороні міста, волонтерам, підрозділам ДСНС, співробітникам Національної Поліції.

На цей час підприємство та торговельні центри працюють в звичайному режимі, за виключенням графіку роботи, що обмежений комендантською годиною. У травні радою директорів підприємства прийнято рішення продовжувати розвиток торговельної мережі в Харкові. Однозначно можу стверджувати, що всі касові апарати в нових торговельних об’єктах нашої мережі будуть програмні.

Нас надихає наша команда, наше місто, наша країна та кожен її мешканець. Ми впевнені в перемозі, працюємо для перемоги та для Харків’ян. Розвиваючись будемо розбудовувати країну разом — розповідає Олег Чубаренко, директор департаменту правового забезпечення та бухгалтерського обліку.

“Ambar market”

Ми — мережа місцевих супермаркетів, яка в період запеклих боїв у Сумах постраждала, як всі інші торговельні мережі через відсутністність логістики від постачальників та нестачі людського ресурсу.

Робота в період початку війни була в дистанційному режимі. Проблеми з інтернетом, та перебої сервера податкової теж заважали повноцінній роботі. Каси спочатку працювали в режимі офлайн, потім поступово робота налагодилася. Найважчим було повернути роботу до нормального режиму, але про довоєнний вже ніхто не мріяв.

Ми пишаємося нашими співробітниками, які не зважаючи на повітряні тривоги, бомбардування, на свій страх та ризик, відкривали магазини та приймали товари від постачальників. Керівники магазинів знаходили постачальників, щоб надати все необхідне для наших покупців. Наразі вся наша мережа маркетів працює в стабільному режимі. Мотивацією в такий непростий для кожного нас час є підняття економіки нашої держави та підтримання вітчизняного виробника. Працюємо на нашу перемогу і заради миру! — поділилась Вікторія Єременко, бухгалтер.

Важливо відмітити, що сьогодні, на щастя, український бізнес в активних воєнних умовах, продовжує успішно існувати. Компанії оптимізовують бізнес-процеси, створюють нові робочі місця та продовжують працювати аби мати змогу допомогати армії та підтримувати економіку нашої країни.

Сьогодні вдалий час для змін. Якщо у вас є можливість відмовитись від фізичних речей, то сьогодні як ніколи потрібно це зробити. Очевидно, що з програмними продуктами все простіше та безпечніше. По-перше, їм нічого не загрожує фізично, а по-друге, вони дають змогу керувати бізнесом на відстані.

Багато користувачів програмних кас кажуть, що саме зараз для них найкращий час переходу з класичних “залізних” кас на програмні РРО. Даний процес не вимагає ні значних зусиль від працівників, ні витрат на додаткове обладнання, а в результаті — допомогає оптимізувати витрати, що сьогодні важливо для кожної компанії, як ніколи.