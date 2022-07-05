Смелость продолжать вести бизнес во время войны: опыт украинских компаний

“Рост”

Хотя наша компания формально и не относится к предприятиям критической инфраструктуры, однако технически мы готовы к работе в любых условиях, в том числе и во время военного положения. По состоянию на 24 февраля мы были обеспечены достаточным количеством товара не менее месяца. Каждый из наших торговых объектов оборудован пожарными сигнализациями, системами автоматического пожаротушения и дымоудаления, пожарными рукавами, огнетушителями, необходимыми медикаментами. Также персонал проинструктирован на случай чрезвычайных ситуаций.

24 февраля началась война и мы поняли, что ответственны перед городом за обеспечение харьковчан продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Несмотря ни на что, все наши торговые объекты открыли свои двери своевременно. На адаптацию у нас были сутки.

Конечно, сначала была паника персонала, поставщиков и горожан, очереди в магазинах за любым товаром, вопросы функционирования банковской системы нарушения логистических цепей. Мы приняли решение провести психологическую работу с работниками, что позволило обеспечить работу сети наших супермаркетов. Также провели переговоры с поставщиками и логистическими компаниями по поводу возможности продолжения сотрудничества в условиях военного положения. Таким образом мы обеспечили возможность приспособиться к новым реалиям работы в условиях войны.

Через несколько дней мы столкнулись с тем, что часть сотрудников была вынуждена уехать из Харькова в связи с опасностью для их жизни. В то же время мы практически были лишены поставок товара и работы банковских терминалов. Впоследствии, постепенно, начали восстанавливать все процессы, хотя и с некоторыми изменениями. Мы можем утверждать, что 90% сотрудников вернулись на свои рабочие места, и практически 85% бизнес-процессов уже возобновлены.

До начала войны предприятие работало на ПРРО (программный регистратор расчетных операций). С начала полномасштабного вторжения по сей день мы не отказались от их использования, несмотря на наличие рисков. У нас не было ошибок в работе ПРРО, техническая поддержка провайдера работала оперативно и решала все вопросы. В то же время техническое обслуживание РРО и их ремонт в некоторых случаях из-за военных действий на территории Харькова вообще было невозможно. Более того, у части металлических кассовых аппаратов истек срок эксплуатации, а заменить их на новые — уже было невозможно. На помощь пришли программные кассы. Регистрация ПРРО заняла 5 минут, а сервисное обслуживание производится удаленно.

Отмечу, что, конечно, наш бизнес, как и большинство предприятий в Украине, пострадал материально, однако это наверняка не имеет значения. Все наши работники не получили повреждений, выполняя свою работу, а это самое главное.

Более того, наша компания с самого начала войны приняла единственное безальтернативное решение – помогать всеми возможными силами для победы в этой войне. Мы оказывали и продолжаем оказывать гуманитарную помощь как Вооруженным Силам Украины, так и простым солдатам, обращавшимся в супермаркеты, территориальной обороне города, волонтерам, подразделениям ГСЧС, сотрудникам Национальной Полиции.

В настоящее время предприятие и торговые центры работают в обычном режиме, за исключением графика работы, ограниченного комендантским часом. В мае советом директоров предприятия было принято решение продолжать развитие торговой сети в Харькове. Однозначно могу утверждать, что все кассовые аппараты в новых торговых объектах нашей сети будут программными.

Нас вдохновляет наша команда, наш город, наша страна и каждый житель. Мы уверены в победе, работаем для победы и для харьковчан. Развиваясь, будем развивать страну вместе — рассказывает Олег Чубаренко, директор департамента правового обеспечения и бухгалтерского учета.

“Ambar market”

Мы — сеть местных супермаркетов, которая в период ожесточенных боев в Сумах пострадала, как и все другие торговые сети из-за отсутствия логистики от поставщиков и недостатка человеческого ресурса.

Работа в период начала войны была в дистанционном режиме. Проблемы с интернетом и перебои сервера налоговой тоже мешали полноценной работе. Кассы сначала работали в режиме офлайн, затем постепенно работа наладилась. Самым трудным было вернуть работу в нормальный режим, но о довоенном уже никто не мечтал.

Мы гордимся нашими сотрудниками, которые, несмотря на воздушные тревоги, бомбардировки, на свой страх и риск, открывали магазины и принимали товары от поставщиков. Руководители магазинов находили поставщиков, чтобы предоставить все необходимое для наших покупателей. В настоящее время вся наша сеть маркетов работает в стабильном режиме. Мотивацией в такое непростое для каждого нас время является поднятие экономики нашего государства и поддержание отечественного производителя. Работаем на нашу победу и ради мира, — поделилась Виктория Еременко, бухгалтер.

Важно отметить, что сегодня, к счастью, украинский бизнес в активных военных условиях продолжает успешно существовать. Компании оптимизируют бизнес-процессы, создают новые рабочие места и продолжают работать, чтобы помочь армии и поддерживать экономику нашей страны.

Сегодня удачное время для перемен. Если у вас есть возможность отказаться от физических вещей, сегодня как никогда нужно это сделать. Очевидно, что с программными продуктами все проще и безопаснее. Во-первых, им ничего не угрожает физически, а во-вторых, они позволяют управлять бизнесом на расстоянии.

Многие пользователи программных касс говорят, что именно сейчас для них лучшее время перехода из классических “железных” касс на программные РРО. Данный процесс не требует ни значительных усилий от работников, ни затрат на дополнительное оборудование, а в результате — помогает оптимизировать затраты, что сегодня важно для каждой компании как никогда.