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Смертельні атаки на Україну і зволікання союзників у допомозі: криза без вихідних

Київ • УНН

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Смертоносні атаки росії на Україну підкреслили потребу України в негайній підтримці протиповітряної оборони з боку союзників для захисту цивільного населення.

Смертельні атаки на Україну і зволікання союзників у допомозі: криза без вихідних

Україна залишається на передньому краї боротьби з російським терором, стикаючись з ворожнечею, яка не лише забирає життя мирних людей, але й викликає занепокоєння через вичікувальну позицію та зволікання союзників у наданні необхідної підтримки. Трагедія в Одесі 2 березня, яка забрала життя 11 людей, серед них двох немовля і двох дітей (ще одну дитину досі розшукують під завалами) стала свідченням самотності України перед терором ворога, про що відкрито заявила українська влада, повідомляє УНН.

Атаки на Україну не знають меж, лишають за собою людські трагедії та руйнування, в той час коли зусилля зі сторони міжнародної спільноти виявляються недостатніми у відповідь на виклики, що стоять перед Україною. За тиждень до трагедії в Одесі, яка сталася в ніч на 02 березня, очільник Одеської обласної держадміністрації Олег Кіпер зустрічався з главою МЗС Німеччини, де прямо заявив, що регіон гостро потребує додаткових систем оборони, зокрема протиповітряної. Не після війни, не через півроку, а прямо зараз.

 Ледь не щодня Одещину відвідують і інші міжнародні делегації, та відповідь на запитання чим допомогти Кіпера не змінюється - регіону потрібні ППО для захисту людей від російського насильства.

"Одещину відвідує велика кількість послів іноземних країн. У мене було багато зустрічей із ними. І я бачу з перемовин, що вони вичікують. Вони запитують, а яка допомога вам потрібна після завершення війни... А чого ви вичікуєте? Ви розумієте, що у нас щодня гинуть люди. Можливо, нам не знадобиться допомога після перемоги, краще дайте прямо зараз. У ході зустрічей з іноземними делегаціями ми завжди їм пояснюємо, що ми – щит для них. Вони їздили в Бучу після тих страшних подій, які там відбулися. А там жили люди…Херсонщина, Миколаївщина, Донбас – які там звірства творилися. Я запитую в них - ви хочете це в себе побачити? Не потрібно чекати завершення війни – нам потрібна допомога сьогодні і зараз", - коментує зустрічі з делегаціями послів Кіпер.

Загострення кризи в середині пулу союзників через внутрішні суперечки констатує і Президент Володимир Зеленський, закликаючи припинити це аби перемогти російський терор.

"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає росія, постійно зростає. Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це. російський терор повинен програти. Це принципово", - заявив Зеленський 02 березня, коментуючи смертельну атаку шахедів на Одесу.

Однак, попри заклики до дії та виклики для реагування, зволікання держав-союзників у наданні ефективної підтримки залишає Україну самотньою перед ворожнечею. Недостатня реакція та відсутність рішучості в усуненні загрози зберігає невизначеність спроможності союзників протистояти насильству.

Для вирішення цієї кризи необхідно негайне об'єднання зусиль міжнародної спільноти, забезпечення ефективної підтримки Україні та вжиття рішучих заходів для припинення терору, каже політичний оглядач Геннадій Дубов.

"Враховуючий той факт, що війна іде, що системи ППО ми в принципі ніколи не виробляли, то абсолютно очевидно, що як для ведення бойових дій, так і для захисту населення нам системи ППО потрібно тут і зараз. І військова, і цивільна влада завжди про це говорить. Це – очевидна необхідність", - коментує він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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