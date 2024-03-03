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Смертельные атаки на Украину и промедление союзников в помощи: кризис без выходных

Смертельные атаки на Украину и промедление союзников в помощи: кризис без выходных

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 17:04  •  4636 просмотра

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Смертоносные атаки россии на Украину подчеркнули потребность Украины в немедленной поддержке противовоздушной обороны со стороны союзников для защиты гражданского населения.

Украина остается на переднем крае борьбы с российским террором, сталкиваясь с враждой, которая не только уносит жизни мирных людей, но и вызывает беспокойство из-за выжидательной позиции и промедления союзников в предоставлении необходимой поддержки. Трагедия в Одессе 2 марта, которая унесла жизни 11 человек, среди них двух младенцев и двух детей (еще одного ребенка до сих пор разыскивают под завалами) стала свидетельством одиночества Украины перед террором врага, о чем открыто заявила украинская власть, сообщает УНН.

Атаки на Украину не знают границ, оставляют за собой человеческие трагедии и разрушения, в то время как усилия со стороны международного сообщества оказываются недостаточными в ответ на вызовы, стоящие перед Украиной. За неделю до трагедии в Одессе, которая произошла в ночь на 02 марта, глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер встречался с главой МИД Германии, где прямо заявил, что регион остро нуждается в дополнительных системах обороны, в частности противовоздушной. Не после войны, не через полгода, а прямо сейчас.

 Чуть ли не ежедневно Одесскую область посещают и другие международные делегации, и ответ на вопрос чем помочь Киперу не меняется - региону нужны ПВО для защиты людей от российского насилия.

"Одесскую область посещает большое количество послов иностранных государств. У меня было много встреч с ними. И я вижу из переговоров, что они выжидают. Они спрашивают, а какая помощь вам нужна после завершения войны... А чего вы выжидаете? Вы понимаете, что у нас каждый день гибнут люди. Возможно, нам не понадобится помощь после победы, лучше дайте прямо сейчас. В ходе встреч с иностранными делегациями мы всегда им объясняем, что мы - щит для них. Они ездили в Бучу после тех страшных событий, которые там произошли. А там жили люди... Херсонщина, Николаевщина, Донбасс - какие там зверства творились. Я спрашиваю у них - вы хотите это у себя увидеть? Не нужно ждать завершения войны - нам нужна помощь сегодня и сейчас", - комментирует встречи с делегациями послов Кипер.

Обострение кризиса внутри пула союзников из-за внутренних споров констатирует и Президент Владимир Зеленский, призывая прекратить это, чтобы победить российский террор.

"Мир знает, что можно противопоставить террору. Мир имеет достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает россия, постоянно растет. Украина не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь. А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, которые ограничивают нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть - мир будет помнить это. российский террор должен проиграть. Это принципиально", - заявил Зеленский 02 марта, комментируя смертельную атаку шахедов на Одессу.

Однако, несмотря на призывы к действию и вызовы для реагирования, промедление государств-союзников в предоставлении эффективной поддержки оставляет Украину одинокой перед враждой. Недостаточная реакция и отсутствие решимости в устранении угрозы сохраняет неопределенность способности союзников противостоять насилию.

Для решения этого кризиса необходимо немедленное объединение усилий международного сообщества, обеспечение эффективной поддержки Украины и принятие решительных мер для прекращения террора, говорит политический обозреватель Геннадий Дубов.

"Учитывая тот факт, что война идет, что системы ПВО мы в принципе никогда не производили, то совершенно очевидно, что как для ведения боевых действий, так и для защиты населения нам системы ПВО нужно здесь и сейчас. И военная, и гражданская власть всегда об этом говорит. Это - очевидная необходимость", - комментирует он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Смертельні атаки на Україну і зволікання союзників у допомозі: криза без вихідних
Deadly attacks on Ukraine and allies' delay in helping: a crisis without days off
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