Ексклюзив
16:43 • 240 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 7634 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 14424 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 16947 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 30145 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 22541 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 43288 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21697 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 39582 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23527 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Смертельна ДТП на блокпосту: судове засідання у справі судді Тандира перенесли через неявку захисту

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Судове засідання у справі колишнього судді Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП, перенесено на 28 січня 2026 року через неявку двох захисників. Прокуратура зафіксувала спроби затягування судового розгляду з боку обвинуваченого.

Смертельна ДТП на блокпосту: судове засідання у справі судді Тандира перенесли через неявку захисту

Судове засідання за обвинуваченням колишнього судді Макарівського районного суду Олексія Тандира у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинув 22-річний військовослужбовець, сьогодні, 26 січня, не відбулося через неявку захисту. Засідання перенесли на 28 січня. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру. 

Сьогодні у Святошинському районному суді Києва мали продовжити розгляд справи за  обвинуваченням колишнього судді одного з районних судів Київської області у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинув 22-річний військовослужбовець 

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що на судове засідання не з’явились двоє захисників обвинуваченого, відтак засідання перенесли на 28 січня 2026 року. 

Підготовче судове засідання у справі відбулося 6 вересня 2023 року. Розгляд здійснюється Святошинським районним судом Києва, засідання призначаються регулярно з інтервалом 10–20 днів, без тривалих перерв.

Сторона обвинувачення неодноразово фіксувала спроби затягування судового розгляду з боку обвинуваченого. Більшість судових засідань розпочиналися з клопотань про відвід судді, заборону присутності журналістів, численних заперечень з формальних підстав. Крім того, обвинувачений розривав договори з адвокатами та, посилаючись на їх відсутність, вимагав відкладення засідань. У таких випадках суд забезпечував йому безоплатного захисника.

Станом на сьогодні в суді допитано 30 свідків сторони обвинувачення та 4 свідки сторони захисту. Захист заявляв клопотання про допит 22 свідків, однак суд задовольнив допит лише 9. У зв’язку з неявкою окремих свідків, яких не змогла забезпечити сторона захисту, суд перейшов до дослідження письмових доказів.

Прокуратура наполягала на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо 

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ