Смертельна ДТП на блокпосту: судове засідання у справі судді Тандира перенесли через неявку захисту

Судове засідання за обвинуваченням колишнього судді Макарівського районного суду Олексія Тандира у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинув 22-річний військовослужбовець, сьогодні, 26 січня, не відбулося через неявку захисту. Засідання перенесли на 28 січня. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Сьогодні у Святошинському районному суді Києва мали продовжити розгляд справи за обвинуваченням колишнього судді одного з районних судів Київської області у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинув 22-річний військовослужбовець - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на судове засідання не з’явились двоє захисників обвинуваченого, відтак засідання перенесли на 28 січня 2026 року.

Підготовче судове засідання у справі відбулося 6 вересня 2023 року. Розгляд здійснюється Святошинським районним судом Києва, засідання призначаються регулярно з інтервалом 10–20 днів, без тривалих перерв.

Сторона обвинувачення неодноразово фіксувала спроби затягування судового розгляду з боку обвинуваченого. Більшість судових засідань розпочиналися з клопотань про відвід судді, заборону присутності журналістів, численних заперечень з формальних підстав. Крім того, обвинувачений розривав договори з адвокатами та, посилаючись на їх відсутність, вимагав відкладення засідань. У таких випадках суд забезпечував йому безоплатного захисника.

Станом на сьогодні в суді допитано 30 свідків сторони обвинувачення та 4 свідки сторони захисту. Захист заявляв клопотання про допит 22 свідків, однак суд задовольнив допит лише 9. У зв’язку з неявкою окремих свідків, яких не змогла забезпечити сторона захисту, суд перейшов до дослідження письмових доказів.

Прокуратура наполягала на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.