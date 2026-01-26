Смертельное ДТП на блокпосту: судебное заседание по делу судьи Тандыра перенесли из-за неявки защиты

Судебное заседание по обвинению бывшего судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра в совершении смертельного ДТП, в котором погиб 22-летний военнослужащий, сегодня, 26 января, не состоялось из-за неявки защиты. Заседание перенесли на 28 января. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Сегодня в Святошинском районном суде Киева должны были продолжить рассмотрение дела по обвинению бывшего судьи одного из районных судов Киевской области в совершении смертельного ДТП, в котором погиб 22-летний военнослужащий - говорится в сообщении.

Отмечается, что на судебное заседание не явились двое защитников обвиняемого, поэтому заседание перенесли на 28 января 2026 года.

Подготовительное судебное заседание по делу состоялось 6 сентября 2023 года. Рассмотрение осуществляется Святошинским районным судом Киева, заседания назначаются регулярно с интервалом 10–20 дней, без длительных перерывов.

Сторона обвинения неоднократно фиксировала попытки затягивания судебного разбирательства со стороны обвиняемого. Большинство судебных заседаний начинались с ходатайств об отводе судьи, запрете присутствия журналистов, многочисленных возражений по формальным основаниям. Кроме того, обвиняемый расторгал договоры с адвокатами и, ссылаясь на их отсутствие, требовал отложения заседаний. В таких случаях суд обеспечивал ему бесплатного защитника.

По состоянию на сегодня в суде допрошено 30 свидетелей стороны обвинения и 4 свидетеля стороны защиты. Защита заявляла ходатайство о допросе 22 свидетелей, однако суд удовлетворил допрос лишь 9. В связи с неявкой отдельных свидетелей, которых не смогла обеспечить сторона защиты, суд перешел к исследованию письменных доказательств.

Прокуратура настаивала на безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей.

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи. Судья Тандыр был отправлен под стражу.