Эксклюзив
16:43 • 258 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 7650 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 14437 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 16957 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 30163 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 22546 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 43298 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21698 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 39589 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23527 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Смертельное ДТП на блокпосту: судебное заседание по делу судьи Тандыра перенесли из-за неявки защиты

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Судебное заседание по делу бывшего судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП, перенесено на 28 января 2026 года из-за неявки двух защитников. Прокуратура зафиксировала попытки затягивания судебного разбирательства со стороны обвиняемого.

Смертельное ДТП на блокпосту: судебное заседание по делу судьи Тандыра перенесли из-за неявки защиты

Судебное заседание по обвинению бывшего судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра в совершении смертельного ДТП, в котором погиб 22-летний военнослужащий, сегодня, 26 января, не состоялось из-за неявки защиты. Заседание перенесли на 28 января. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. 

Сегодня в Святошинском районном суде Киева должны были продолжить рассмотрение дела по обвинению бывшего судьи одного из районных судов Киевской области в совершении смертельного ДТП, в котором погиб 22-летний военнослужащий 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что на судебное заседание не явились двое защитников обвиняемого, поэтому заседание перенесли на 28 января 2026 года. 

Подготовительное судебное заседание по делу состоялось 6 сентября 2023 года. Рассмотрение осуществляется Святошинским районным судом Киева, заседания назначаются регулярно с интервалом 10–20 дней, без длительных перерывов.

Сторона обвинения неоднократно фиксировала попытки затягивания судебного разбирательства со стороны обвиняемого. Большинство судебных заседаний начинались с ходатайств об отводе судьи, запрете присутствия журналистов, многочисленных возражений по формальным основаниям. Кроме того, обвиняемый расторгал договоры с адвокатами и, ссылаясь на их отсутствие, требовал отложения заседаний. В таких случаях суд обеспечивал ему бесплатного защитника.

По состоянию на сегодня в суде допрошено 30 свидетелей стороны обвинения и 4 свидетеля стороны защиты. Защита заявляла ходатайство о допросе 22 свидетелей, однако суд удовлетворил допрос лишь 9. В связи с неявкой отдельных свидетелей, которых не смогла обеспечить сторона защиты, суд перешел к исследованию письменных доказательств.

Прокуратура настаивала на безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей. 

Напомним 

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи. Судья Тандыр был отправлен под стражу.

Павел Башинский

