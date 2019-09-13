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“Слуги народу” не знайомі з творчістю Олега Сенцова

“Слуги народу” не знайомі з творчістю Олега Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Народні депутати з фракції партії “Слуга народу” не знайомі с творчістю звільненого нещодавно з ув’язнення в РФ режисера Олега Сенцова. УНН поставив народним обранцям запитання про творчість Сенцова. Що з цього вийшло читайте в нашому матеріалі.

“З огляду на останні події, і без огляду на останні події, я, на жаль, не дивився, і не читав книги Олега Сенцова, я просто знаю про нього від друзів. Моя зайнятість була пов’язана з іншими речами, і на літературу, фільми мало знаходилося часу”, — сказав нардеп Юрій Камельчук (округ № 124 у Львівській області).

"Чесно, ні, але я знаю цю історію Сенцова, і те, в чому його звинувачували, і те, що журналісти спитали його, в чому вас засуджували — це дуже цікава була історія, але...“, - сказав Сергій Штепа (округ № 77 Запорізька область).

“Хотів відвідати його п’єсу, яка виходила, але, на жаль, відвідати не зміг. Книги не читав, і насправді, коли він повернувся з Олегом не мав можливості побачитися, попри те, що я кримчанин, і його біль мені зрозумілий. Але поки не бачилися в живу, але сподіваюся, що, принаймні, п’єсу відвідаю”, — сказав Віталій Безгін (№ 77 у списку).

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“Ні, тому що мені ніколи було. Я дуже зайнята людина”, - сказала Тетяна Рябуха (округ № 157 Сумська область).

“Ні. Я цікавилася його біографією, проявом патріотизму, потім підтримувала його, але не виокремлювала його з решти ув’язнених, не тільки політв’язнів, а й просто інших людей. На сьогодні, насправді, я декілька разів піднімала питання в департаменті соціальної політики, і ми зустрічалися з родичами цих людей для того аби.. є процедура, коли визнається, українець, громадянин, який ув’язнений в Росії, як людина, яка потрапила в певні необ’єктивні умови звинувачень, і це сприяє їх звільненню. Тому, моя роль була в тому, щоб допомогти родичам отримати від своїх чоловіків, синів, дочок, заяви про те, що...ну, певна процедура з колоній, із СІЗО і колоній, для того, щоб сприяти їх поверненню”, — сказала Лада Булах (№ 89 у списку).

"Ні, на жаль, не дивився, не читав. Я люблю книжки, але я читаю здебільшого професійну літературу, з тематики про стале транспортне планування, з урбаністики, архітектури...", - сказав Олександр Горенюк (округ № 136 Одеської області).

“На жаль, мені не довелося познайомитися із його творчістю більш близько. Я бачив деякі його праці, але виключно в описовому хрестоматійному огляді: Вікіпедія, критика на його праці”, — сказав Микола Стефанчук (округ № 187 в Хмельницькому).

Довідково: у 2008 році Олег Сенцов зняв короткометражний фільм “Добре ловиться рибка-бананка”, в 2009 — “Рік Бика”. У 2012 році вийшов повнометражний фільм “Гамер”. Також у доробку Сенцова є незавершений фільм “Носоріг”.

В ув’язненні Сенцов написав низку оповідань, які були опубліковані 2015 року. Також він є автором збірки оповідань “Жизня”.

22 вересня у Львові планується презентація книги Сенцова “Маркетер”.

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