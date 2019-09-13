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Сенцов розповів про свою боротьбу в тюрмі і закликав Зеленського звільнити всіх політв'язнів РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Український режисер Олег Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яка була при ньому в російських в’язницях, і закликав Президента України Володимира Зеленського наповнити її бірками інших звільнених. Про це він сказав, виступаючи на форумі YES в Києві, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні я буду говорити про головне. Сьогодні я буду говорити про банку, просту пластикову банку, і про те, що повинно бути в ній. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Там, де я був 5 років, у в’язниці — кожна дрібниця, кожна річ мала велике значення”, — сказав він.

За словами колишнього політв’язня, в тюрмах Росії нічого не викидають, все є важливим.

“Це була не проста банку. У мене було два зошити — жовтий і синій. Я їх не замовляв, просто випадково так вийшло, це було ще на самому початку, в перші місяці. Я взяв і вирізав з цих зошитів дві смужки — синю і жовту, і наклеїв на цю банку, написав два слова — слово „слава“ і слово „Україні“, і поставив на найбільш помітне місце. Весь час. Поки я подорожував по тюрмах Російської Федерації, вона була зі мною. Я ставив її на видне місце. Її постійно у мене відбирали, відривали прапор, намагалися топтати — багато такої дрібної метушні за цю банку. Це була моя маленька боротьба. Це, звичайно, не Іловайськ, не Дебальцеве. Я не був на війні, мене заарештували за два дні до того, як туди поїхати. Так вийшло — у кожного своя доля, ми її не вибираємо. Проте я вів свою маленьку боротьбу, нікому невідому, нікому не видиму, один на один з цією системою — за себе, за свою гідність, за свою країну, і за дві смужки — жовту і синю”, — заявив він, показавши банку, про яку йде мова.

“Ще в тюрмах у російських ув’язнених є так звані нагрудні знаки. Це мій”, - сказав Сенцов, діставши свою банку і свій тюремний нагрудний знак з червоною смугою.

“У деяких арміях світу є така традиція, що при загибелі бійця його командир відриває жетон для того, щоб зібрати звіт про загиблих. Це сумне правило, сумна традиція. Я б хотів завести іншу. Мені б дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще знаходиться в полоні — в Росії, на Донеччині, в Криму. Пане Президенте, зробіть так, щоб ця банка була швидше повна”, — звернувся він до Президента Зеленського, віддавши йому банку з червоним нагрудним знаком.

Як писав УНН, Зеленський поступився місцем для виступу на форумі Олегу Сенцову.

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