Зеленський поступився місцем для виступу на форумі Олегу Сенцову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський мав стати першим спікером на сцені на 16-й ялтинській щорічній зустрічі YES, однак поступився місцем Олегу Сенцову. Про це під час виступу сказав бізнесмен Віктор Пінчук, передає кореспондент УНН.
Сенцов вийшов на сцену і виступив перед президентами трьох країн, розказуючи про своє перебування в Россії. Під час виступу він згадав тих, хто досі перебуває в ув’язненні в Криму та РФ.
Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.