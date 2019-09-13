Зеленский уступил место для выступления на форуме Олегу Сенцову

Сенцов вышел на сцену и выступил перед президентами трех стран, рассказывая о своем пребывании в России. Во время выступления он вспомнил тех, кто до сих пор находится в заключении в Крыму и РФ.

Как сообщал УНН 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 года украинские моряки.