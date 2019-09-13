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Сенцов рассказал о своей борьбе в тюрьме и призвал Зеленского освободить всех политзаключенных РФ

Сенцов рассказал о своей борьбе в тюрьме и призвал Зеленского освободить всех политзаключенных РФ

Киев  •  УНН

 • 11670 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов показал банку с желтой и синей полосами, которая была при нем в российских тюрьмах, и призвал Президента Украины Владимира Зеленского наполнить ее бирками других освобожденных. Об этом он сказал, выступая на форуме YES в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Сегодня я буду говорить о главном. Сегодня я буду говорить о банке простую пластиковую банку, и о том, что должно быть в ней. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Там, где я был 5 лет, в тюрьме — каждая мелочь, каждая вещь имела большое значение”, — сказал он.

По словам бывшего политзаключенного, в тюрьмах России ничего не выбрасывают, все важно.

“Это была не простая банка. У меня было две тетрадки — желтая и синяя. Я их не заказывал, просто случайно так получилось, это было еще в самом начале, в первые месяцы. Я взял и вырезал из этих тетрадок две полоски — синюю и желтую, и наклеил на эту банку, написал два слова — слово „слава“ и слово „Украине“, и поставил на самое видное место. Все время. Пока я путешествовал по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я ставил её на самое видное место. Ёе постоянно у меня отбирали, отрывали флаг, пытались топтать — много такой мелкой возни за эту банку. Это была моя маленькая борьба. Это, конечно, не Иловайск, не Дебальцево. Я не был на войне, меня арестовали за два дня до того, как туда поехать. Так получилось — у каждого своя судьба, мы её не выбираем. Тем не менее я вёл свою маленькую борьбу, никому неизвестную, никому невидную, один на один с этой системой — за себя, за своё достоинство, за свою страну, и за две полоски — желтую и синюю”, — заявил он, показав банка, о которой идет речь.

“Ещё в тюрьмах у российских заключенных есть так называемые нагрудные знаки. Это мой”, — сказал Сенцов, получив свою банка и свой тюремный нагрудный знак с красной полосой.

“В некоторых армиях мира есть такая традиция, что при гибели бойца его командир отрывает жетон для того, чтоб собрать отчёт о погибших. Это печальное правило, печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтоб эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все ещё находится в плену — в России, на Донбасе, в Крыму. Господин Президент, сделайте так, чтобы эта банка была побыстрее полная”, — обратился он к Президенту Зеленского, отдав ему банку с красным нагрудным знаком.

Как писал УНН, Зеленский уступил место для выступления на форуме Олегу Сенцову.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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