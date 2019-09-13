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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 62878 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111829 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 110617 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Слуги народа" не знакомы с творчеством Олега Сенцова

"Слуги народа" не знакомы с творчеством Олега Сенцова

Киев  •  УНН

 • 22698 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" не знакомы с творчеством освобожденного недавно из заключения в РФ режиссера Олега Сенцова. УНН поставил народным избранникам вопрос о творчестве Сенцова. Что из этого получилось читайте в нашем материале.

"Учитывая последние события, и не смотря последние события, я, к сожалению, не смотрел, и не читал книги Олега Сенцова, я просто знаю о нем от друзей. Моя занятость была связана с другими вещами, и на литературу, фильмы мало находилось времени", - сказал нардеп Юрий Камельчук (округ № 124 во Львовской области).

"Честно, нет, но я знаю эту историю Сенцова, и то, в чем его обвиняли, и то, что журналисты спросили его, в чем вас осуждали - это очень интересная была история, но ...", - сказал Сергей Штепа (округ № 77 Запорожская область).

"Хотел посетить его пьесу, которая выходила, но, к сожалению, посетить не смог. Книги не читал, и на самом деле, когда он вернулся, с Олегом не имел возможности увидеться, несмотря на то, что я крымчанин, и его боль мне понятна. Но пока не виделись вживую, но надеюсь, что, по крайней мере, пьесу посещу", - сказал Виталий Безгин (№ 77 в списке).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов рассказал о своей борьбе в тюрьме и призвал Зеленского освободить всех политзаключенных РФ

"Нет, потому что мне некогда было. Я очень занятой человек", - сказала Татьяна Рябуха (округ № 157 Сумская область).

"Нет. Я интересовалась его биографией, проявлением патриотизма, потом поддерживала его, но не выделяла его из остальных заключенных, не только политзаключенных, но и просто других людей. На сегодня, по сути, я несколько раз поднимала вопрос в департаменте социальной политики, и мы встречались с родственниками этих людей для того, чтобы... есть процедура, когда признается гражданин, заключенный в России, как человек, попавший в определенные необъективные условия обвинений, и это способствует их освобождению. Поэтому, моя роль была в том, чтобы помочь родственникам получить от своих мужей, сыновей, дочерей, заявления о том, что ... ну, определенная процедура из колоний, из СИЗО и колоний, для того, чтобы способствовать их возвращению", - сказала Лада Булах (№ 89 в списке).

"Нет, к сожалению, не смотрел, не читал. Я люблю книги, но я читаю в основном профессиональную литературу, по тематике о постоянном транспортном планировании, по урбанистике, архитектуре...", - сказал Александр Горенюк (округ № 136 Одесской области) .

"К сожалению, мне не довелось познакомиться с его творчеством более близко. Я видел некоторые его работы, но только в описательном хрестоматийном осмотре: Википедия, критика его трудов", - сказал Николай Стефанчук (округ № 187 в Хмельницком).

Справка: в 2008 году Олег Сенцов снял короткометражный фильм "Хорошо ловится рыбка-бананка", в 2009 - "Год Быка". В 2012 году вышел полнометражный фильм "Гамер". Также в активе Сенцова есть незавершенный фильм "Носорог".

В заключении Сенцов написал ряд рассказов, которые были опубликованы в 2015 году. Также он является автором сборника рассказов "Жизня".

22 сентября во Львове планируется презентация книги Сенцова "Маркетер".

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