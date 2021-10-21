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“Слуга народу” більше не лідер у рейтингу партій - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Партія “Слуга народу” вперше за довгий час втратила лідерство в рейтингу партій. У середині жовтня більшість українців підтримали “Європейську солідарність”. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного впродовж 15-18 жовтня, пише УНН.

“Слуга народу” більше не лідер у рейтингу партій - опитування

Цитата:

“Відносно найвищу підтримку мають чотири партії: "Європейська солідарність“ (13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу“ (відповідно, 13,7% і 15.5%), "Батьківщина“ (12% і 13,6%) та "ОПЗЖ“ (11,5% і 13%)”, — йдеться в опитуванні.

Деталі

Повідомляється, що далі йдуть “Сила і честь” (7,6% і 8,6%), “Наші” (5% і 5,7%), РПЛ (4,9% і 5,6%), “Українська стратегія Гройсмана” (4,9% і 5,6%). Партія “Свобода” має 3,9% і 4,4%. У інших партій — нижча підтримка.

У КМІС зазначають, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки.

“Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали "ЄС“ (27,2%) і "ОПЗЖ“ (24,3%). Ще 17,5% назвали "Батьківщину“. Партію "Голос“ назвали 4,4%”, — зазначається в опитуванні.

У КМІС повідомляють, що на думку 44,9% респондентів теперішня влада не відрізняється від попередньої. Водночас, 29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню, а 22%, навпаки, вважають теперішню владу кращою.

За словами соціолога Антона Грушецького, за останній період виникає невизначена та динамічна ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: “ЄС”, “Слуги народу”, “Батьківщини” і “ОПЗЖ”.

“Причому, партії йдуть "щільно“, і відрив між ними досить незначний, у цьому опитуванні — у межах статистичної похибки. Наприклад, у цьому опитуванні різниця для топ-4 партій між партіями з відносно найбільшою/найменшою підтримкою є всього 2,4% серед усіх респондентів. Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні)”, — розповів Грушецький.

За його словами, для аналізу динаміки потрібно враховувати статистичну похибку. Рейтинги всіх топ-партій за результатами поточного опитування формально не відрізняються від рейтингів партій станом на кінець травня 2021 року, а ті коливання, які можна бачити — залишаються у межах статистичної похибки (хоча при цьому можна помітити деяку тенденцію до зниження підтримки “Слуги народу”, що, вочевидь, пов’язано з останніми політичними і економічними подіями).

Довідка

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором. Опитано 1200 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Доповнення

За даними КМІС, якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині вересня, партія “Слуга народу” могла б набрати понад 20% голосів.

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