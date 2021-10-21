"Слуга народа" больше не лидер в рейтинге партий - опрос

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"Относительно наивысшую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15,5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%)", - говорится в опросе.

Детали

Сообщается, что дальше идут "Сила и честь" (7,6% и 8,6%), "Наши" (5% и 5,7%), РПЛ (4,9% и 5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (4,9% и 5,6%), партия "Свобода" 3,9% и 4,4%. У других партий - поддержка ниже.

В КМИС отмечают, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.

"Среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли "ЕС" (27,2%) и "ОПЗЖ" (24,3%). Еще 17,5% назвали "Батькивщину". Партия "Голос" назвали 4,4%", - отмечается в опросе.

В КМИС сообщают, что по мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей. В то же время, 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше.

По словам социолога Антона Грушецкого, за последний период возникает неопределенная и динамическая ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "ЕС", "Слуги народа", "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

"Причем, партии идут "плотно", и отрыв между ними достаточно незначительный, в этом опросе - в пределах статистической погрешности. Например, в этом опросе разница для топ-4 партий между партиями с относительно большей/меньшей поддержкой - всего 2,4% всех респондентов. Фактически, есть четыре политических игрока с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но потом ситуация может вернуться в прежнее состояние или зафиксироваться на текущем уровне)", - рассказал Грушецкий.

По его словам, для анализа динамики нужно учитывать статистическую погрешность. Рейтинги всех топ-партий по результатам текущего опроса формально не отличаются от рейтингов партий по состоянию на конец мая 2021-го, а те колебания, которые можно видеть - остаются в пределах статистической погрешности (хотя при этом можно заметить некоторую тенденцию к снижению поддержки "Слуги народа", что, очевидно, связано с последними политическими и экономическими событиями).

Справка

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Дополнение

По данным КМИС, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине сентября, партия "Слуга народа" могла бы набрать более 20% голосов.