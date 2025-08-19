Слов'янськ зазнав ракетного удару рф двома "Іскандерами": є постраждала

Російські війська вдарили по Слов'янську на Донеччині двома ракетами "Іскандер-М", повідомив у вівторок начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.

Вчора, о 21:00, ворог наніс удар по місту. Застосував 2 ракети "Іскандер-М". Промзона мікрорайону Лісний. На жаль, постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні - написав Лях.

Голова ОВА повідомив, що жінці надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

З його слів, "також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу "шахед" поза межами міста".

