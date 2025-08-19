Слов'янськ зазнав ракетного удару рф двома "Іскандерами": є постраждала

$41.340.11
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 21612 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 43154 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 28916 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 24871 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 34268 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 82806 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49829 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 80633 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48197 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Шок для пропаганди рф: "капітуляції" України не сталося і не станеться - ЦПД18 серпня, 19:38 • 8692 перегляди
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD18 серпня, 20:45 • 10553 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 16238 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 4984 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 24733 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 82807 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 80634 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 120845 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 137840 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 136264 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 16993 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 77147 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 68538 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 101145 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 86577 перегляди
Слов'янськ зазнав ракетного удару рф двома "Іскандерами": є постраждала

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Російські війська завдали удару по Слов'янську двома ракетами "Іскандер-М", поранивши одну цивільну жінку. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Слов'янськ зазнав ракетного удару рф двома "Іскандерами": є постраждала

Російські війська вдарили по Слов'янську на Донеччині двома ракетами "Іскандер-М", повідомив у вівторок начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.

Вчора, о 21:00, ворог наніс удар по місту. Застосував 2 ракети "Іскандер-М". Промзона мікрорайону Лісний. На жаль, постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні

- написав Лях.

Голова ОВА повідомив, що жінці надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

З його слів, "також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу "шахед" поза межами міста".

Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла19.08.25, 08:08 • 2274 перегляди

