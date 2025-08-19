Слов'янськ зазнав ракетного удару рф двома "Іскандерами": є постраждала
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Слов'янську двома ракетами "Іскандер-М", поранивши одну цивільну жінку. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.
Російські війська вдарили по Слов'янську на Донеччині двома ракетами "Іскандер-М", повідомив у вівторок начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.
Вчора, о 21:00, ворог наніс удар по місту. Застосував 2 ракети "Іскандер-М". Промзона мікрорайону Лісний. На жаль, постраждала одна цивільна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні
Голова ОВА повідомив, що жінці надається вся необхідна допомога. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
З його слів, "також вночі було добре чутно атаки БПЛА типу "шахед" поза межами міста".
