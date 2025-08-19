Славянск подвергся ракетному удару рф двумя "Искандерами": есть пострадавшая
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Славянску двумя ракетами «Искандер-М», ранив одну гражданскую женщину. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Российские войска ударили по Славянску Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М", сообщил во вторник начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.
Вчера, в 21:00, враг нанес удар по городу. Применил 2 ракеты "Искандер-М". Промзона микрорайона Лесной. К сожалению, пострадала одна гражданская женщина. Сейчас она находится в больнице
Глава ОВА сообщил, что женщине оказывается вся необходимая помощь. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
По его словам, "также ночью были хорошо слышны атаки БПЛА типа "шахед" за пределами города".
