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Словаччина попри заборону хотіла придбати медичні маски в Україні

Словаччина попри заборону хотіла придбати медичні маски в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Словаччина планувала купити в Україні два мільйони медичних масок, але замовлення було перехоплене конкурентами. Про це прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні повідомив у неділю, 15 березня, в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє словацьке видання Nový Čas, передає УНН

За словами Пеллегріні, умовою оборудки була оплата готівкою.

“Ми вже підготували готівкою 1,2 мільйона євро у валізі, аби сісти в урядовий літак та просто забрати їх. Але з’явився торговець з Німеччини, який переплатив та купив”, — заявив прем’єр Словаччини, слова якого наводить DW.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував спробу словаків купити в Україні дефіцитні медичні маски на сторінці у соціальній мережі Twitter.

“Якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт до 6.06 заборонено. Спроби компаній на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Жорстко блокуватимемо. Здоров’ям громадян не торгуємо”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аваков: контрабандні медичні маски будуть передані для використання

Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців, який пов’язаний з коронавірусом. Відповідне рішення уряд ухвалив 11 березня.

“Заборона набуває чинності з 12 березня. Вона буде діяти формально до 6 червня, але якщо ми заповнимо потребу внутрішню швидше, то ми скасуємо це обмеження на експорт”, — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

Вперше поширення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яке викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, уряд заборонив в’їзд до України для іноземців та закрив близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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