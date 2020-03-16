Словаччина попри заборону хотіла придбати медичні маски в Україні

КИЇВ. 16 березня. УНН. Словаччина планувала купити в Україні два мільйони медичних масок, але замовлення було перехоплене конкурентами. Про це прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні повідомив у неділю, 15 березня, в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє словацьке видання Nový Čas, передає УНН.