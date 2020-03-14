Аваков: контрабандні медичні маски будуть передані для використання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Вилучені правоохоронцями медичні захисні маки будуть передані для використання. Про це на своїй сторінці Facebook. Написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.
Міністр нагадав, що Україна заборонила експорт масок і засобів захисту в інші країни.
“Другий день прикордонники і поліція припиняють контрабандні спроби вивозити маски і респіратори українського виробництва за кордон (о люди!). Дуже швидко будемо їх передавати для використання в Україні.
Запущена спеціальна процедура насичення аптек масками і обеззараживающими засобами. Виділено кошти резервного фонду.
(Для довідки — вчора в США введений режим надзвичайної ситуації — і навіть там, в найбагатшій країні світу, масок на місцях забезпечення для медиків і пацієнтів з їхніх же джерел — тільки 1% .. — 42 млн., при необхідних близько 42 млрд. . тобто в разі пандемії не більше 2х тижневого запасу тільки в лікарнях). Урок, який потрібно дуже швидко вивчити і вжити необхідних заходів. Заходи вжиті. Займаємося. Спекулянтів будемо дуже жорстко карати”, — написав міністр.
Аваков також заявив, що медики будуть публікувати інструкції. МВС (поліція, прикордонники, рятувальники і Нацгвардія) забезпечать допомогу, порядок і процедуру.
Як повідомляв УНН, прикордонники запобігають контрабанді тисяч медичних масок, експорт яких заборонений рішенням влади.