З України знову намагалися вивезти тисячі респіраторних масок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На кордоні з Польщею в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Прикордонники Луцького загону в пункті пропуску „Ягодин“ в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з України”, — йдеться в повідомленні.
Так, повідомляється, що чоловік на автомобілі “Рено” прямував з України до однієї з країн ЄС з вантажем “Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR”.
“За результатами спільного з митниками огляду автомобіля було виявлено респіраторні маски класу FFP2, які заборонено для вивозу з території України (відповідно до Постанови КМУ № 214 від 11.03.2020 року). Загальна вага респіраторів складає понад 600 кг”, — зазначається в повідомленні.
Також, наразі транспортний засіб через кордон не пропущено. Тривають перевірочні заходи за участі співробітників Національної поліції.
Нагадаємо, у “Борисполі” виявили кілька партій медичних масок, які намагалися незаконно вивезти до Китаю та Італії.