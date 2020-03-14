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З України знову намагалися вивезти тисячі респіраторних масок

З України знову намагалися вивезти тисячі респіраторних масок

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. На кордоні з Польщею в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Прикордонники Луцького загону в пункті пропуску „Ягодин“ в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з України”, — йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що чоловік на автомобілі “Рено” прямував з України до однієї з країн ЄС з вантажем “Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR”.

“За результатами спільного з митниками огляду автомобіля було виявлено респіраторні маски класу FFP2, які заборонено для вивозу з території України (відповідно до Постанови КМУ № 214 від 11.03.2020 року). Загальна вага респіраторів складає понад 600 кг”, — зазначається в повідомленні.

Також, наразі транспортний засіб через кордон не пропущено. Тривають перевірочні заходи за участі співробітників Національної поліції.

Нагадаємо, у “Борисполі” виявили кілька партій медичних масок, які намагалися незаконно вивезти до Китаю та Італії.

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