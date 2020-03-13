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У "Борисполі" виявили кілька партій медичних масок, які намагалися незаконно вивезти до Китаю та Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У "Борисполі" виявили 4 партії медичних масок, які намагалися незаконно вивезти до Китаю, Італії та Франції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Було отримано інформацію про можливе вивезення медичних масок через вантажний термінал аеропорту "Бориспiль". Під час подальшої перевірки було виявлено 2 партії товарів, серед яких знаходилися медичні маски та респіратори, які мали експортувати рейсами "Київ-Доха-Пудун (Китай)" та "Київ-Рим". Загалом до вивезення підготували більше 1,5 тонни вантажу", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що невдовзі прикордонники зафіксували ще 2 партії медичних масок вагою близько 1 тонни, які надійшли в термінал для відправки у Францію.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" арештували контрабанду із 1,5 тон медичних масок, які намагались відправити до ОАЕ та Риму.

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