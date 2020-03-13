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Аваков: у "Борисполі" арештували контрабанду з 1,5 тон медичних масок

Аваков: у "Борисполі" арештували контрабанду з 1,5 тон медичних масок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” арештували контрабанду зі 1,5 тон медичних масок, які намагались відправити до ОАЕ та Риму. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на виїздному засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.

“Зранку арештували у „Борисполі“ вантаж у 1,5 тон медичних масок, які готувались і прямували до ОАЕ та Риму. Це один вантаж, різні випадки. І всупереч рішенню уряду, за яким належала заборона на це. Зараз маски арештовані, кримінальне провадження має місце, буду доповідати. Я вважаю, що ці маски будуть працювати на українців”, — розповів Аваков.

Президент запропонував “робити жорсткі, серйозні висновки на рівні всіх правоохоронних структур”.

Нагадаємо, за інформацією ДПСУ після появи інформації про поширення у світі коронавірусної інфекції, в Україні з’явився новий вид контрабанди — медичні маски.

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