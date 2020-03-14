Аваков: контрабандные медицинские маски будут переданы для использования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Изъятые правоохранителями медицинские защитные маки будут переданы для использования. Об этом на своей странице Facebook. Написал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.
Министр напомнил, что Украина запретила экспорт масок и средств защиты в другие страны.
"Второй день пограничники и полиция пресекают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж (о люди!). Очень быстро будем их передавать для использования в Украине.
Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами. Выделены средства резервного фонда.
(Для справки - вчера в США введен режим чрезвычайной ситуации – и даже там, в богатейшей стране мира, масок на местах обеспечения для медиков и пациентов по их же источникам – только 1%.. – 42 млн. , при необходимых около 42 млрд.. то есть в случае пандемии не более 2х недельного запаса только в больницах). Урок, который нужно очень быстро выучить и принять необходимые меры. Меры приняты. Занимаемся. Спекулянтов будем очень жестко карать», - написал министр.
Аваков также заявил, что медики будут публиковать инструкции. МВС (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру.
Как сообщал УНН, пограничники предотвращают контрабанду тысяч медицинских масок, экспорт которых запрещен решеним властей.