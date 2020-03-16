Словакия несмотря на запрет хотела приобрести медицинские маски в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Словакия планировала купить в Украине два миллиона медицинских масок, но заказ был перехвачен конкурентами. Об этом премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил в воскресенье, 15 марта, в эфире местного телеканала, сообщает словацкое издание Nový Čas, передает УНН.
По словам Пеллегрини, условием сделки была оплата наличными.
“Мы уже подготовили наличными 1,2 миллиона евро в чемодане, чтобы сесть в правительственный самолет и просто забрать их. Но появился торговец из Германии, переплатил и купил”, — заявил премьер Словакии, слова которого приводит DW.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал попытку словаков купить в Украине дефицитные медицинские маски на странице в социальной сети Twitter.
“Если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт до 6.06 запрещено. Попытки компаний по заказу кого-либо из-за рубежа экспортировать — незаконны. Будем жестко блокировать. Здоровьем граждан не торгуем”, — добавил он.
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Как сообщал УНН, Кабинет Министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, который связан с коронавирусом. Соответствующее решение правительство приняло 11 марта.
“Запрет вступает в силу с 12 марта. Он будет действовать формально до 6 июня, но если мы заполним потребность внутреннюю быстрее, то мы отменим это ограничение на экспорт”, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.
Впервые распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которое вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — было замечено в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, правительство запретило въезд в Украину для иностранцев и закрыло около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.