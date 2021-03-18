Слідчий комітет Росії розгляне скаргу на пісню представниці країни на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Слідчий комітет РФ розгляне скаргу громадської організації на пісню російської учасниці музичного конкурсу "Євробачення" Маніжі Сангін під назвою Russian Woman. Про це повідомляє пресслужба СК РФ, пише УНН.
Деталі
Раніше організація "Ветеранські вісті" опублікувала відкрите звернення до голови СК РФ з проханням припинити поширення композиції і порушити кримінальну справу.
Громадська організація просить СК перевірити слова з пісні Маніжі на можливі протиправні висловлювання.
Організація стверджує, що створений співачкою образ російської жінки "надає образливий і принижуючий вплив на значну частину російської публіки", а її виступом "провокується конфліктна ситуація між представниками російського та таджицького народу".
Довідково
За підсумками національного глядацького SMS-голосування, проведеного 8 березня 2021 року, Росію буде представляти Маніжа Сангін з піснею "Російська жінка" (Russian Woman) на 65-му міжнародному конкурсі пісні "Євробачення-2021", який пройде в місті Роттердам (Нідерланди) в травні 2021 року.
Додамо
Грузинський представник на Євробаченні 2021 Торніке Кіпіані спровокував скандал у мережі своїм постом. Він в образливій формі та непристойними словами висловився з приводу участі в пісенному конкурсі.