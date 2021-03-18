Представник Грузії на Євробаченні-2021 втрапив у скандал через допис про конкурс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Грузинський представник на Євробаченні 2021 Торніке Кіпіані спровокував скандал у мережі своїм постом. Про це повідомляє пресслужба Євробачення в Україні, пише УНН.

Цитата

"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це лайно-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але якщо будь-хто скаже щось негативне щодо вступу - я тр****ну вашу маму. Щиро дякую усім, хто на моєму боці", - йдеться в дописі співака.

Деталі

Ці слова розгнівали користувачів соцмереж і спровокували безліч коментарів, в яких йшлося про те, що співака варто виключити від участі в пісенному конкурсі.

Пропонуємо Вам прослухати пісню, з якою Кіпіані планує виступити на пісенному конкурсі в цьому році.

Додамо

65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

Україну на конкурсі цього року представлятиме група Go_A з піснею “Шум”.

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