Представник Грузії на Євробаченні-2021 втрапив у скандал через допис про конкурс
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Грузинський представник на Євробаченні 2021 Торніке Кіпіані спровокував скандал у мережі своїм постом. Про це повідомляє пресслужба Євробачення в Україні, пише УНН.
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"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це лайно-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але якщо будь-хто скаже щось негативне щодо вступу - я тр****ну вашу маму. Щиро дякую усім, хто на моєму боці", - йдеться в дописі співака.
Деталі
Ці слова розгнівали користувачів соцмереж і спровокували безліч коментарів, в яких йшлося про те, що співака варто виключити від участі в пісенному конкурсі.
Пропонуємо Вам прослухати пісню, з якою Кіпіані планує виступити на пісенному конкурсі в цьому році.
Додамо
65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.
Україну на конкурсі цього року представлятиме група Go_A з піснею “Шум”.