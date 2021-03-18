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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41622 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59844 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107132 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142943 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194625 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193005 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278894 просмотра

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Следственный комитет России рассмотрит жалобу на песню представительницы страны на Евровидении

Следственный комитет России рассмотрит жалобу на песню представительницы страны на Евровидении

Киев  •  УНН

 • 16308 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Следственный комитет РФ рассмотрит жалобу общественной организации на песню российской участницы музыкального конкурса "Евровидение" Манижи Сангин под названием Russian Woman. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, пишет УНН.

Детали

Ранее организация "Ветеранские вести" опубликовала открытое обращение к председателю СК РФ с просьбой прекратить распространение композиции и возбудить уголовное дело.

Общественная организация просит СК проверить слова из песни Манижи на возможные противоправные высказывания.

Организация утверждает, что созданный певицей образ русской женщины "представляет оскорбительное и унижающее влияние на значительную часть российской публики", а ее выступлением "провоцируется конфликтная ситуация между представителями российского и таджикского народа".

Справка

По итогам национального зрительского SMS-голосования, проведенного 8 марта 2021 года, Россию будет представлять Манижа Сангин с песней "Российская женщина" (Russian Woman) на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение-2021", который пройдет в городе Роттердам (Нидерланды) в мае 2021 года.

Добавим

Грузинский представитель на Евровидении-2021 Торнике Кипиани спровоцировал скандал в сети своим постом. Он в оскорбительной форме и неприличными словами высказался по поводу участия в песенном конкурсе.

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