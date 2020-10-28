Skyrizon і DCH втретє звернулися в АМКУ за дозволом на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Січ"

Як відомо, на початку серпня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" і DCH заявили про співпрацю в сфері розвитку українського авіабудування і про подачу спільної заявки в АМКУ. З тих пір АМКУ двічі повертав документи під формальними приводами без розгляду по суті.

Як вважають експерти, АМКУ і його функціонери стали одними з ключових виконавців протиправної схеми з блокування доступу китайських інвесторів до управління ПАТ "Мотор Січ".

"Скільки б мотузочці не витись, комусь - і на рівні виконавців, і на рівні керівництва АМКУ - одного разу доведеться відповісти за диверсію і зраду. Але не за надумані справи по лінії СБУ, а за реальний крах "Мотор Січі" та втрату Україною цілої галузі авіабудування!" - вважає, приміром, відомий політичний експерт Вадим Карасьов.

Такі дії Антимонопольного комітету в сукупності з лінією поведінки інших органів влади (СБУ і ГПУ спільно наклали 4 (!) арешти на акції ПАТ "Мотор Січ") призвели до того, що 4 вересня китайські інвестори підприємства направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток в 3,5 млрд дол. Дії України вони кваліфікують як спробу експропріації їх інвестицій, що є порушенням україно-китайської міжурядової угоди про захист і взаємне заохочення інвестиційної діяльності.

Міністерство юстиції України, за нашими даними, сформувало міжвідомчу робочу групу для доарбітражного врегулювання спірної ситуації, в яку увійшли, в тому числі, представники АМКУ. Фахівці вважають що консервація ситуації, що склалася, насамперед, вигідна ексвласнику "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву: отримавши від китайців близько мільярда доларів за акції та інвестиції на розвиток, завдяки арешту акцій він зберігає фактичний контроль над підприємством і за рахунок підконтрольних фінансових потоків корупційним чином організовує підтримку своєї позиції з боку окремих владних структур.